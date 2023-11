Baumann nach Pokal-Aus in Dortmund: "Ich kann eigentlich viel loben"

Für die TSG Hoffenheim endete die DFB-Pokal-Saison einmal mehr früh. Nach dem 0:1 bei Borussia Dortmund gab es dennoch positive Töne.

Lauschte man den Hoffenheimer Protagonisten nach Abpfiff, war das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund relativ leicht erklärt: "Der Hauptfaktor war die Durchschlagskraft", brachte Kevin Akpoguma gegenüber TSG.TV auf den Punkt, was für ihn der Hauptgrund der knappen Niederlage war. "Dass wir da nicht diese Power und Kaltschnäuzigkeit hatten wie in den letzten Spielen - deswegen verlieren wir das Spiel."

Mutigen Sinsheimern fehlt die Durchschlagskraft

Dabei habe seine Mannschaft im Vergleich zum Auftritt am Wochenende beim VfB Stuttgart sogar eine verbesserte Leistung auf den Rasen des Signal-Iduna-Parks gebracht. "Wir haben mit dem Ball mutiger agiert", lobte Akpoguma das Auftreten seines Teams und war grundsätzlich auch mit der Defensivarbeit zufrieden. So sei der BVB zwar "eine Mannschaft mit brutalen Eins-gegen-eins-Spielern", gegen die man "am Flügel nicht alles verteidigen" könne, die TSG damit aber weitestgehend gut umgegangen. Auch, wenn "das von außen vielleicht mal gefährlich aussah".

Ganz ähnlich sah es auch Kapitän Oliver Baumann. Der Keeper hatte in der zweiten Hälfte gar ein "auch dominantes" Spiel des Tabellensechsten der Bundesliga gesehen. "Wir hatten viel Ballbesitz. Wir sind gut nach vorne gekommen und haben viel verteidigt", zählte er die positiven Facetten des Hoffenheimer Spiels auf und befand: "Ich kann eigentlich viel loben." Trotzdem gehe Hoffenheim "mit leeren Händen nach Hause" und sei entsprechend enttäuscht.

Der Schiedsrichter hat gesagt, dass der Platzverweis nicht korrekt war. Oliver Baumann über Ozan Kabaks Gelb-Rote Karte

Abschließend äußerte sich der Schlussmann noch zu einer Szene, die nicht nur bei TSG-Anhängern für Verwunderung und Unverständnis sorgte. Kurz vor Schluss war Ozan Kabak mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden, obwohl in seinem Zweikampf gegen Donyell Malen viel eher ein Foul des Dortmunders vorgelegen hatte. "Der Schiedsrichter hat gerade schon gesagt, dass der Platzverweis nicht korrekt war", kommunizierte Baumann die Einsicht des Unparteiischen Harm Osmers, wollte der Fehlentscheidung tief in der Nachspielzeit aber keine zu große Bedeutung beimessen. "Es hätte am Spiel vermutlich nichts geändert."

Ohnehin sollte Hoffenheim den Blick nach zeitnaher Analyse schnell nach vorne richten. Denn bereits am Samstag wartet der nächste hochkarätige Gegner. Niemand geringeres als Tabellenführer Leverkusen gastiert um 15. 30 Uhr (LIVE! bei kicker) in der PreZero-Arena.