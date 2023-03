86. Weltcup-Sieg: Mikaela Shiffrin stellt Stenmark-Rekord von 1989 ein

In Are hat Mikaela Shiffrin am 20. Dezember 2012 ihren ersten Sieg im alpinen Weltcup-Zirkus geholt, beim Riesenslalom am Freitag hat die US-Amerikanerin nun mit dem 86. Weltcup-Sieg die Rekordmarke des legendären Schweden Ingemar Stenmark von 1989 eingestellt.

"Sehr zufrieden mit dem Lauf", stellte Shiffrin nach dem ersten Durchgang fest, da hatte sie die klare Bestzeit vorgelegt und bereits 0,58 Sekunden Vorsprung vor Valerie Grenier aus Kanada. "Es fühlt sich einfach gut an, auf der Piste zu sein." Für das Finale hatte sie sich vorgenommen, "mit derselben Einstellung noch einmal gutes und aggressives Skifahren zu zeigen". Gesagt, getan. Am Ende stand der 86. Weltcup-Sieg in der Karriere der Ski-Königin.

Damit ist der Rekord von Stenmark egalisiert. "Ich freue mich für sie. Es ist wirklich verdient", hatte Stenmark der Nachrichtenagentur AFP schon im Vorfeld des Rennens in Erwartung der Einstellung der Bestmarke, die er 1989 aufgestellt hatte, erklärt. Shiffrin werde "als Erste 100 Rennen gewinnen und noch mehr, wenn sie gesund bleibt", meinte der 66-Jährige. "Sie ist so talentiert, dass andere Risiken eingehen müssen, um sie zu schlagen, und dabei kleine Fehler machen."

So wie in Are. Dort brachte die 27-Jährige, die sich schon zuvor zum fünften Mal in ihrer Laufbahn den Gesamt-Weltcup gesichert hatte, ihren Vorsprung gekonnt ins Ziel und gewann vor Federica Brignone aus Italien und Sara Hector aus Schweden. Die nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei postierte Valerie Grenier aus Kanada fiel nach einem schweren Fehler auf Rang sechs zurück, die Drittplatzierte Franziska Gritsch aus Österreich schied kurz vor dem Ziel aus.

Auch der Riesenslalom-Rekord von Schneider ist geknackt

245 Rennen bestritt Shiffrin, 86-mal stand die US-Amerikanerin nun ganz oben. Im Riesenslalom war es ihr 20. Erfolg, mit dem sie einen weiteren Rekord geknackt hat. Shiffrin zog mit Vreni Schneider aus der Schweiz gleich.

Und am Samstag beim Slalom in Are (10.30 und 13.30), bei dem Shiffrin als Favoritin startet, könnte sie sich dann auch noch mit Weltcup-Erfolg Nummer 87 von Stenmark, der seine Siege größtenteils im Slalom und Riesenslalom holte, absetzen und damit alleinige Rekordhalterin werden.