1860 München verpflichtet Ex-Schalker Ludewig

Kilian Ludewig ist zurück in Deutschland. RB Salzburg verleiht den 23-Jährigen erneut - diesmal zu 1860 München.

1860 München hat einen weiteren Sommerneuzugang bekanntgegeben. Am Dienstagmorgen machten die Löwen die Leihe von Kilian Ludewig perfekt, der RB Salzburg damit erneut vorübergehend verlässt. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt sogar mit Bundesliga-Erfahrung an die Grünwalder Straße - und nach zwei Jahren zurück nach Deutschland.

Eineinhalb Jahre nachdem er im Sommer 2018 die Nachwuchsakademie von RB Leipzig ablösefrei in Richtung Salzburg verlassen hatte, begann für Ludewig eine Leih-Serie, deren Ende bislang nicht in Sicht ist. Zunächst sammelte er beim FC Barnsley Championship-Erfahrung, dann zog er weiter zum FC Schalke 04 und kam zu Beginn der Abstiegssaison 2020/21 sechsmal in der Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz - auch im Revierderby bei Borussia Dortmund (0:3).

Weiter ging es für den gebürtigen Hamburger, der von der U 16 bis zur U 21 alle Junioren-Nationalmannschaften durchlief, nach einem halben Jahr Salzburg ab Januar 2022 bei Willem II Tilburg in den Niederlanden, gefolgt von einem einjährigen Gastspiel in Dänemark bei Aalborg BK, das als Schlusslicht aus der ersten Liga abstieg. 24 Pflichtspiele absolvierte Ludwig in der abgelaufenen Saison.

Ludewig musste "nicht lange überlegen"

Nun also der Neuanfang in München. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die Löwen-Fans und die Stadt München haben mich nicht lange überlegen lassen, und deshalb habe ich mich für den Traditionsverein TSV 1860 München entschieden", wird Ludewig, dessen Vertrag in Salzburg noch bis 2025 läuft, in der Klubmitteilung zitiert. "Ich freue mich auf die Aufgabe und möchte der Mannschaft helfen, in der kommenden Saison erfolgreich zu spielen. Außerdem kann ich es kaum erwarten vor den Fans, von denen ich schon viel Gutes gehört habe, im Stadion zu spielen."

Nach Julian Guttau (Mittelfeld, SC Freiburg II), Marlon Frey (Mittelfeld, MSV Duisburg), David Richter (Tor, Kickers Offenbach), Eroll Zejnullahu (Mittelfeld, SpVgg Bayreuth), Tarsis Bonga (Angriff, Eintracht Braunschweig), Manfred Starke (Mittelfeld, TSV 1860 München) und Kaan Kurt (Abwehr, Borussia Mönchengladbach II) ist Ludewig bereits Löwen-Neuzugang Nummer acht. Er erhält die Rückennummer 29.