16 Neue, eine gelungene Generalprobe: Saller sieht den Jahn gerüstet

Nach sechs Jahren in der 2. Bundesliga geht es für den SSV Jahn Regensburg nun in der 3. Liga weiter. Nach einem kompletten Umbruch sieht Benedikt Saller die Oberpfälzer gerüstet.

Mit einem 2:3 gegen Meister 1. FC Heidenheim hat sich Regensburg Ende Mai auf Platz 17 aus dem deutschen Unterhaus verabschiedet und sieht nun runderneuert dem Drittliga-Start entgegen. Der in der 3. Liga sehr erfahrene Joe Enochs, mit bislang 254 Partien die Nummer 3 der Trainer mit den meisten Spielen, kam zwar schon vergangene Saison, konnte aber in den letzten drei Zweitligaspielen das Ruder nicht mehr herumreißen und geht nun in seine erste richtige Saison mit dem Jahn.

Auch auf dem Posten des Sport-Geschäftsführers ist ein neuer Mann an Bord, mit Achim Beierlorzer allerdings ein alter Bekannter. Schließlich führte der 55-Jährige die Oberpfälzer als Trainer 2017/18 in der 2. Liga auf Platz 5 und eine Spielzeit später auf Rang acht. Mit der Rückkehr Beierlorzers sei eine "emotionale Welle" losgetreten worden, wie SSV-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Rothammer nach der Installation des "Neuen" erklärte.

Neu ist vor allem auch die Mannschaft. Nur sechs Spieler blieben aus dem Zweitliga-Kader übrig, 16 Neuzugänge vermeldete der Jahn. Auch ein Rückkehrer ist dabei: Andreas Geipl. Und der nimmt gleich eine zentrale Rolle ein. Der 31-Jährige übernimmt von Benedikt Gimber, der sein Glück nun in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim sucht, die Kapitänsbinde. Zudem hat der Absteiger auch viel Erfahrung für die Abwehrzentrale geholt, Florian Ballas (173 Zweitligaspiele) kommt vom Karlsruher SC.

Noch mehr Partien in der 2. Liga hat Alexander Bittroff zu bieten, 182-mal lief er für Energie Cottbus, FSV Frankfurt und den 1. FC Magdeburg auf. "Ich fühle mich noch zu fit und habe noch große Lust und Laune weiterzuspielen. Außerdem bin ich ambitioniert und will noch etwas erreichen, bevor ich die Schuhe an den Nagel hänge", wird der 34-jährige Abwehrspieler, der als Führungsspieler geholt wurde, auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Mit Geipl, Ballas und Bittroff als Anführer gilt es, Beierlorzers Vorgaben umzusetzen. "Wir müssen eine Mannschaft werden, wir müssen zusammenhalten und auf dem Platz müssen wir immer alles für den Verein geben." Und, so der Sport-Geschäftsführer, "die 3. Liga annehmen. Der größte Fehler wäre es, jetzt den Wiederaufstieg als Ziel zu formulieren."

Erfolgreiche Generalprobe

Die Vorbereitung verlief beim Jahn ordentlich, der Härtetest gegen Bundesligist FC Augsburg (2:3) am vergangenen Wochenende auch. "Die Tore in der ersten Halbzeit waren viel zu leicht", monierte zwar Benedikt Saller, der nach dem Abstieg geblieben ist, "sonst bin ich sehr zufrieden". Auch das 6:0 im Landespokal am Dienstagabend beim Landesligisten TSV Unterpleichfeld (6:0) als Generalprobe vor dem Start am kommenden Samstag mit dem bayerischen Duell gegen die SpVgg Unterhaching (14 Uhr, LIVE! bei kicker), macht Mut.

"Wir sind als geschlossene Gruppe sehr gut unterwegs", meinte der 30-Jährige, "so müssen wir auch die Wochen angehen." Die Spieler seien fit, der Konkurrenzkampf hoch. Jetzt gilt es für Saller und den SSV Jahn, "schnell zu regenerieren, um am Samstag dann topfit zu sein für den Drittligastart".