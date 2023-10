"Positiver Druck" in Duisburg: Schommers hofft auf Schulterschluss mit Fans im Derby

Der MSV Duisburg, Schlusslicht der 3. Liga, empfängt am 13. Spieltag Reviernachbar Rot-Weiss Essen. Nach den schwachen letzten Wochen bietet sich den Zebras vor großer Kulisse die Chance, sich den Fans wieder etwas anzunähern.

Das Verhältnis zwischen den Fans und der Mannschaft ist in Duisburg zur Zeit alles andere als einfach. Wie schon bei der Blamage im Niederrheinpokal gegen den KFC Uerdingen (0:1 n.V.) zeigte der Anhang den Spielern auch nach dem zweiten Spiel unter Schommers, als es zuhause für harmlose Zebras gegen Arminia Bielefeld ein 0:1 gab, die kalte Schulter.

Dennoch dürfte die Atmosphäre im Wedaustadion am Samstag (14 Uhr) mal wieder so richtig gut werden. Im Derby gegen Rot-Weiss Essen können aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen immerhin noch maximal 28.000 Zuschauer in die Arena, mehr als 26.000 werden erwartet. "Das kann ein riesiger Pluspunkt sein", blickte Boris Schommers auf der Pressekonferenz voraus.

Wir müssen es mit unserem Spiel hinbekommen, dass die Fans mal über 90 Minuten merken, dass wir alles geben. Boris Schommers

Nach dem völlig vergeigten Saisonstart (sieben Punkte aus elf Spielen) bietet sich der Mannschaft gegen Essen die Chance, wieder einen großen Schritt auf die eigene Anhängerschaft zuzugehen. "In der aktuellen Situation sind die Fans komplett frustriert, was man nachvollziehen kann, wenn man Letzter in der Liga ist", erklärte Schommers. "Trotzdem haben wir jetzt ein (zumindest fast, Anm. d. Red.) ausverkauftes Stadion. Sie kommen wieder und das ist erstmal eine ganz tolle Sache. Dann müssen wir es mit unserem Spiel hinbekommen, dass die Fans mal über 90 Minuten merken, dass wir alles geben."

Besonders freuen würde es den neuen Coach, wenn der Heimbereich ihn und die Mannschaft nach seinem dritten Spiel erstmals nicht abblitzen lassen. "Es wäre ein schöner Moment, wenn wir nach 90 Minuten mal nicht kommentarlos das Stadion verlassen müssten, sondern alle gemeinsam sagen: Das war heute ein geiles Spiel, ein erfolgreiches Spiel und etwas, womit alle Seiten leben und sich darüber sogar freuen können."

Schommers hofft, dass seine Spieler "brennen"

Der Schlüssel zu diesem Moment ist jedoch die eigene Leistung. "Es wird noch wichtiger sein, bei diesem Derby, diesem geilen Spiel zuhause, dass wir wieder die Jungs auf den Platz schicken, die sich der Situation des Vereins bewusst sind, die mit dem Druck, der für mich positiver Druck ist, am besten umgehen können und die einfach brennen, um in diesem Spiel in der Startelf stehen zu dürfen", so Schommers.

Die Essener kommen jedoch mit Rückenwind nach zwei Siegen in Serie. "Ich weiß nicht, ob das im Moment so unser Thema ist, dass die Mannschaften immer zwei, drei Wochen vorher den Turnaround schaffen", meinte der Coach, der sich wünscht, dass seine Spieler "mannschaftlich kompakt und leidenschaftlich verteidigen und gleichzeitig "mit dem Ball mutig und selbstbewusst spielen".

Zumindest im Training sei diese Leidenschaft bereits gezeigt worden. "Es ging wirklich zur Sache und ich glaube, den Spielern ist bewusst, was wir da für ein Spiel vor der Brust haben", gab Schommers einen Einblick. Phasenweise schossen seine Spieler jedoch auch über das Ziel hinaus. So ist der Einsatz von Baran Mogultay mit einer Knöchelverletzung nach einem Zweikampf im Training fraglich.

Neben dem Außenverteidiger werden auch Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme), der in diese Woche wieder erstmals Teile des Torwarttrainings absolvieren konnte, Niklas Kölle (Schulter), Marvin Bakalorz (Sprunggelenksverletzung) und Tim Köther (Knieprobleme) fehlen. Pascal Köpke (Knieprobleme) befindet sich dagegen auf dem Weg der Besserung, bleibt aber fraglich.