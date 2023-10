"Der Junge ist heiß": TuS Bövinghausen angelt sich vereinslosen Heller

Der TuS Bövinghausen hat einen Transferkracher gelandet und Ex-Bundesliga-Profi Marcel Heller verpflichtet. Der 37-jährige Angreifer war seit seinem Straelen-Aus vereinslos.

Der TuS Bövinghausen will in die Regionalliga, hat nach schwankenden Leistungen aber bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Abgehakt hat der Klub aus dem Westen Dortmunds den Aufstieg aber längst nicht, was auch der nun erfolgte Transfer von Ex-Bundesliga-Profi Marcel Heller belegen dürfte. "Wir haben Marcel Heller verpflichtet. Baris und Marcel kennen sich noch aus den Junioren-Nationalmannschaften. Marcel ist topfit und wird uns mit seiner Erfahrung helfen. Der Junge ist heiß und freut sich wieder spielen zu dürfen", verkündete Bövinghausen den Transfer auf Instagram.

Der 37-jährige Offensivspieler spielte zuletzt in der Regionalliga West für den SV Straelen, was sich letztlich als Missverständnis herausstellte. Bereits in der noch laufenden Rückrunde 2022/23 trennten sich Klub und Spieler - seitdem war Heller ohne Verein.

Sein Debüt im TuS-Trikot könnte der 123-malige Bundesliga-Spieler, der in seiner Karriere für Frankfurt, Duisburg, Dresden, Darmstadt, Augsburg und Paderborn auflief, bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Gievenbeck feiern.