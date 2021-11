Zwickaus Heimspiel gegen Havelse neu angesetzt

Das Drittliga-Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem TSV Havelse ist neu angesetzt worden. Die Partie war am vergangenen Spieltag ausgefallen.

Das Zwickauer Heimspiel gegen Havelse wird am Samstag, 13. November, ab 14 Uhr nachgeholt. Das gab der FSV am Freitag bekannt. An jenem Wochenende findet aufgrund der Länderspielpause kein regulärer Drittliga-Spieltag statt.

Weil es bei dem FSV mehrere positive Corona-Tests gegeben hatte, war die Partie gegen Havelse auf Antrag der Westsachsen durch den Verband vergangene Woche kurzerhand abgesetzt worden.

Zwickau ist seit sechs Punktspielen ungeschlagen und rangiert in der Tabelle auf dem 14. Platz. Havelse ist mit sieben Zählern Letzter.

Ebenfalls noch nachgeholt wird das Drittliga-Spiel zwischen Waldhof Mannheim und 1860 München. Die Partie findet allerdings erst am 30. November statt.