Anfang: "Das wird ein ganz großer Baustein"

Das Benefizspiel in Zwickau hat Dynamo Dresden klar für sich entschieden. Trainer Markus Anfang erklärt nicht nur die Beweggründe für den Auftritt beim FSV, sondern äußert sich auch, worauf er sein Augenmerk in der anstehenden Saison richten will.

Am Ende stand ein 3:0 für die SGD bei den Schwänen - eine Randnotiz. Schließlich war Dresden bei den Schwänen angetreten, um nachbarschaftliche Hilfe beim finanziell angeschlagenen Drittliga-Absteiger zu leisten. "Als die Anfrage kam, war klar, dass wir das machen", sagte Coach Markus Anfang bei "Dynamo-TV". "Es gibt eine Fanfreundschaft, da muss man unterstützen, gerade in schwierigen Zeiten."

Sein Team gab also die Visitenkarte in Zwickau ab und schoss am Ende einen ungefährdeten Sieg heraus. Niklas Hauptmann traf nach einer halben Stunde per Kopf nach einer Flanke von rechts ins linke untere Eck, Stefan Kutschke erhöhte nur wenig später, als er eine Hauptmann-Flanke von links ins rechte untere Eck lenkte. Manuel Schäffler machte per Kopf aus fünf Metern kurz nach der Pause alles klar.

Für Dynamo war insgesamt mehr Geduld gefragt, als zuletzt gegen Slavia Prag, "das haben wir aber ganz vernünftig gemacht", befand Hauptmann. Auch sein Trainer war mit dem Auftritt zufrieden. Vor allem mit der Abwehrarbeit. "Wir haben die Konzentration hochgehalten, damit wir in der Restverteidigung dann keine Konter zulassen", erklärte Anfang. "Das war auch mal ganz gut für uns, so eine Erfahrung zu machen."

Zumal er sein Augenmerk in der Spielzeit 2023/24 auf die Defensive legen wird. Die sei schließlich "elementar. Wir müssen schon gucken, dass wir hinten zu null spielen. Was du hinten gut wegverteidigst, musst du vorne nicht schießen", so der Coach. "Das wird ein ganz großer Baustein in der kommenden Saison, dass du hinten gut stehst und auch in der Lage bist, hinten zu null zu gestalten."

Anfang hofft auf Verstärkungen

Das ist bislang ganz gut gelungen, in sechs Testspielen gab es lediglich zwei Gegentore. Anfang bescheinigt daher seinem Team "bisher eine ordentliche Vorbereitung", wohl wissend, dass "wir schon noch das ein oder andere zu erarbeiten" haben. Der 49-Jährige hofft daher, "dass wir im Laufe der Vorbereitung noch ein paar Optionen über die Flügel bekommen und dass der ein oder andere neue Spieler noch dazustößt".