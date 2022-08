Zweitligaerfahrung aus der Schweiz: Hessen Kassel verpflichtet Jones

Der KSV Hessen Kassel aus der Regionalliga Südwest hat seine Offensive mit Noah Jones verstärkt, der in der Schweiz bereits zweite Liga gespielt hat.

Noah Jones hat bei Hessen Kassel einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben. Der 20-jährige Mittelstürmer, der zuletzt vom Schweizer Zweitligisten FC Wil 1900 an den dortigen Drittligisten FC Rapperswil Jona ausgeliehen war, lernte das Fußballspielen unter anderem bei RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.

KSV-Trainer Tobias Damm freut sich auf den gebürtigen Berliner, der auch sechs U-Länderspiele für die USA bestritten hat. In einer Meldung seines Vereins sagt der Chefcoach: "Mit Noah Jones gewinnen wir im Sturmzentrum weitere Qualität. Noah entspricht absolut unserer Vorstellung eines hervorragend ausgebildeten und offensivstarken sowie reaktionsschnellen Spielers."

Jones begründet seinen Wechsel so: "Ich wollte unbedingt zurück nach Deutschland und im Seniorenfußball eine wichtige Rolle einnehmen. Einige gute Angebote waren dabei, aber das Gesamtpaket in Kassel hat mich am meisten überzeugt. Der Verein hat ein tolles Umfeld, eine richtig gute Infrastruktur und tolle Fans im Rücken. Da steckt richtig viel Potenzial im Klub, da möchte ich einen wichtigen Beitrag leisten, um nach vorn zu kommen."