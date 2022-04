"Zweite Heimat": Wirtz verlängert in Leverkusen

Im Saisonendspurt hat Bayer Leverkusen vorzeitig mit Stammspielerin Juliane Wirtz verlängert.

Unterschrieb einen neuen Vertrag in Leverkusen: Juliane Wirtz. imago images/Fotografie73

Das teilte der Bundesligist am Dienstagvormittag mit. Die 20-jährige Juliane Wirtz - Schwester des ebenfalls bei Leverkusen angestellten Florian Wirtz - unterschrieb beim Werksklub einen Vertrag bis Sommer 2024.

"Trotz ihres jungen Alters hat sie sich bereits zu einer Leistungsträgerin der Mannschaft entwickelt", wird Thomas Eichin, Leiter Nachwuchs und Frauen der Leverkusener, in der Pressemitteilung zitiert. "Wenn sie so weitermacht, kann sie in Zukunft eine Führungsrolle einnehmen."

Für Wirtz, die mit insgesamt 70 Bundesliga-Einsätzen bei Bayer 04 bereits eine feste Größe darstellt, ist Leverkusen "eine zweite Heimat geworden. Ich habe mich in den vier Jahren immer sehr wohl gefühlt und bin stolz, dass der Weg hier für mich weitergeht". Für die Zukunft gab die Verteidigerin gleich das Ziel aus, "uns in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen."