Zweimal Jubel in Cham: DJK Vilzing steigt auf - ASV rettet sich direkt

Wer es in Cham mit den örtlichen Bayernliga-Klubs hält, durfte am Samstag gleich zweimal jubeln: Die DJK Vilzing konnte nach dem 4:0 in Seligenporten den Aufstieg feiern, dem ASV genügte ein 1:1 gegen Gebenbach für die definitive Rettung.

Mehr zur Bayernliga Nord News

Spieltag

Tabelle

Transferticker

Sie waren die Gejagten, doch der Atem der SpVgg Ansbach im Nacken löste bei der DJK Vilzing keinerlei Nervosität aus. Im Oberpfalz-Duell beim SV Seligenporten legte der Klub aus dem Stadtteil von Cham schon im ersten Durchgang mehr als nur einen Grundstein. Kordick wuchtete eine Ecke per Kopf zur Führung ein (21.). Diesen Vorsprung schraubten Jim-Patrick Müller (24.) und Luge (29.) schnell auf 3:0 hoch.

Die mitgereisten Gäste sahen eine hochüberlegene DJK, der einzig und alleine ein massiver Konzentrations-Abfall einen Strich durch die Rechnung hätte machen können. Allerdings war das nur graue Theorie, Vilzing kam schwungvoll aus der Halbzeit, und Jünger erzielte nach tollem Solo-Lauf in der 48. Minute das 4:0. Dabei blieb es, Vilzing hat sich somit die Meisterschaft und den damit verbundenen Sprung in die Regionalliga Bayern gesichert, was die Gelb-Schwarzen mit dem im Fanbus mitgereisten Anhang gebührend feierten.

Ansbach im Wellental

Damit ist klar, dass die SpVgg Ansbach in der Relegation um ein Regionalliga-Ticket kämpfen wird. Nur ganz kurz standen die Mittelfranken am Samstag in der Blitztabelle auf Platz eins, nämlich als Sperr in der 18. Minute mit einem Schuss ins lange Eck traf. Doch dann lief Vilzing knapp 20 Kilometer Luftlinie entfernt zu bereits beschriebener Topform auf. So war es auch verschmerzbar, dass überlegene Ansbacher nach Wiederanpfiff plötzlich von den Feuchtern überrumpelt wurden. In der 48. Minute brach Tekeser über rechts durch und düpierte Ansbachs Torwart Heid. Neun Zeigerumdrehungen später durfte erneut Tekeser jubeln, diesmal ließ Heid einen eigentlich harmlosen Schuss durch die Hände rutschen.

Aber Ansbach stemmte sich mit großem Erfolg gegen die drohende Niederlage. Nach Landshuter-Vorlage glich Herzner in der 68. Minute aus. In Minute 74 ließ Herzner das 3:2 folgen, ehe Hammeter nach einer schnellen Kombination in der 86. Minute die Vorentscheidung besiegelte.

Würzburg macht mit 5:1 Druck

Im Abstiegskampf stand der Sturz des 1. FC Sand in die Landesliga bereits vor diesem Wochenende fest. Spannung versprach nur noch die Frage, wer in die Abstiegsrelegation muss und wer sich direkt rettet. Hier feierte der ASV Cham, der sich daheim gegen die DJK Gebenbach aber erstmal mitten in einer kleinen Drangphase das 0:1 durch Jonczy einfing (66.). Aber kurz darauf sicherte ein Lieder-Elfmeter dem ASV den Punkt, der auch bitter nötig war, da der ATSV Erlangen beim Chamer Konkurrenten FV 04 Würzburg das Gegenteil von Schützenhilfe leistete. Endstand: 5:1 für Würzburg.

Nach einer Viertelstunde führten die Unterfranken hier schon 3:0. Lotzen (5.), Hafsteinsson (8.) und Bozesan (15.) schickten druckvolle Grüße nach Cham. Ein von Kracun verwandelte Elfmeter brachte die Erlanger zumindest auf die Anzeigetafel, aber viel mehr kam nicht mehr vom Gast. Bozesan erhöhte in der 29. Minute auf 4:1, Kracun flog in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz und der eingewechselte Herbert schob in der 89. Minute noch das 5:1 nach.

Bei einer Niederlage des ASV Cham hätte auch der SV Vatan Spor Aschaffenburg nach Punkten mit dem rettenden Ufer gleichziehen können, machte mit dem 2:1-Erfolg beim TSV Großbardorf auch seine Hausaufgaben, doch aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs mit Cham und auch Würzburg war der direkte Klassenerhalt sowieso kein Thema mehr.

Don Bosco gewinnt das Bamberg-Derby

In Bamberg stand zum Saisonabschluss noch das Stadtderby auf dem Plan. 717 Zuschauer kamen und sahen einen 3:1-Erfolg der DJK Don Bosco über den FC Eintracht 2010. Sperlein (8.) und Eckstein (39.) waren vor der Pause erfolgreich, Schmittschmitt verkürzte in der 72. Minute für die lange Zeit im Aufstiegsrennen mitmischende Eintracht. Don Bosco hatte aber durch Trawally in der 78. Minute eine schnelle Antwort parat.

Mit einem 6:2 über den ASV Neumarkt verabschiedete sich der 1. FC Sand aus der Bayernliga, während der TSV Karlburg beim 2:0 bei Bayern Hof Selbstvertrauen für die Relegation sammelte. Für den TSV Abtswind und die DJK Ammerthal ging es im Mittelfeldduell um nichts mehr, TSV-Angreifer Sturm schoss seine Farben zweimal in Front, doch Ammerthal hatte mit Kobrowski sogar einen dreifachen Torschützen in seinen Reihen.