Zweikampf mit Folgen: MSV muss auch auf Pledl lange verzichten

Die Heimniederlage gegen 1860 München wirkt nach beim MSV Duisburg - aber nicht nur sportlich. Rolf Feltscher wird in Halle fehlen. Und Thomas Pledl länger.

"Nicht schon wieder", sagte MSV-Sportchef Ralf Heskamp nach dem 0:3 gegen die Löwen, gemeint hat er in diesem Fall aber nicht die sich nun auch in der neuen Saison fortsetzende Heimschwäche der Zebras. Die konnten 2022/23 gerade einmal vier ihrer 19 Heimpartien für sich entscheiden, nur Absteiger VfB Oldenburg war mit nur drei Heimdreiern noch schlechter.

Gemeint hat Heskamp mit seinem "nicht schon wieder" die Verletzung von Thomas Pledl, der von 1860-Kapitän Jesper Verlaat auf Höhe der Mittellinie umgesprungen wurde (Verlaat sah Gelb), sich dabei an der Schulter verletzte und nach elf Minuten vom Feld musste. Schon eine Woche zuvor beim Auftakt beim SC Freiburg II (1:1) war auch nach elf Minuten für einen MSV-Akteur das Spiel beendet, Niklas Kölle hatte sich nach einem Zweikampf mit Freiburgs Davino Knappe (auch er sah Gelb) an der Schulter verletzt und fehlt Duisburg nun monatelang.

Die Diagnose bei Pledl liest sich nicht besser, Trainer Torsten Ziegner hatte sich ohnehin schon pessimistisch mit Blick auf die Blessur des offensiven Mittelfeldspielers gezeigt. Die Schulter ist lädiert, "ob eine Operation notwendig sein wird oder die Verletzung konservativ behandelt werden kann, entscheiden weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen", ließ der Verein wissen. Der 29-Jährige wird "langfristig fehlen".

Im Duell mit Ziegners Ex-Klub Halle am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) steht auch Rolf Feltscher nicht zur Verfügung. Der wurde gegen 1860 in der Halbzeit eingewechselt und ist "in letzter Sekunde mit dem Knöchel umgeknickt", wie der Verein am Montag mitteilte. Für den erfahrenen Verteidiger "reicht es noch nicht", der 32-Jährige "kann die Reise nach Halle nicht mit antreten." Feltscher hofft, "dass es am Freitag gegen Ulm wieder klappt".

Esswein glaubt an "eine gute Runde für uns"

Zunächst soll es unabhängig von den personellen Rückschlägen aber mit dem ersten Saisonsieg in Halle klappen. Nachdem gegen 1860 "alles gegen uns gelaufen" ist, wie Alexander Esswein nach seinem Debüt bei "Magentasport" erklärte, sieht der Neuzugang den MSV aber insgesamt gut aufgestellt: "Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wenn wir in die Spur kommen, da müssen wir direkt in Halle damit anfangen, dann sehe ich eine gute Runde für uns."