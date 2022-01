Zwei Spiele Pause: Nächste Muskelverletzung bei Can

Emre Can fehlt Borussia Dortmund in den kommenden beiden Spielen. Der Defensiv-Allrounder zog sich erneut eine Muskelverletzung zu.

Kaum hat BVB-Trainer Marco Rose wieder fast seinen kompletten Kader zur Verfügung, muss er doch wieder einen Ausfall beklagen. Wie Borussia Dortmund am Sonntag mitteilte, hat sich Emre Can am Freitag im Spiel gegen den SC Freiburg eine "Muskelverletzung im Adduktorenbereich" zugezogen und fällt für die beiden Spiele in der anstehenden Woche aus.

Dortmund tritt am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! auf kicker) zunächst im DFB-Pokal beim FC St. Pauli in Hamburg an und reist am Samstag (15.30 Uhr) nach Sinsheim zum Gastspiel bei der TSG Hoffenheim. "Emre hat an der Hüfte Probleme. Wir haben gerade nochmal gesprochen. Da müssen wir einfach sehen, wie stark der muskuläre Anteil ist oder ob das eventuell vom Rücken kommt", hatte Rose nach der Partie gesagt.

Für Can ist es die nächste Muskelverletzung der laufenden Spielzeit. "Er hatte in dieser Saison immer mal wieder das ein oder andere Problemchen", weiß auch Rose. Am Freitag war der Nationalspieler zur Halbzeit in der Kabine geblieben, für ihn gab Manuel Akanji nach einer Knie-OP vor der Winterpause ein längeres Comeback als geplant. Der Schweizer Leistungsträger könnte auch in Hamburg in die Startelf rutschen, alternativ stehen auch Marin Pongracic und Axel Witsel parat.