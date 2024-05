Zwei schnelle Angriffe bringen die Punkte: Atletico holt Dreier im Saisonfinale

La Liga - Highlights by DAZN 25.05.2024

5:52Im Traditionsduell zwischen dem Tabellensechsten Real Sociedad San Sebastian und dem Tabellenvierten Atletico Madrid bringt ein Stellungsfehler die Colchoneros in Führung. In Unterzahl und in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte machen die Hauptstädter den Sack zu.