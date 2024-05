"Zwei richtig geile Jahre": Götze verlässt RWE - in Richtung Paderborn?

Felix Götze wird Rot-Weiss Essen zum Saisonende verlassen - und künftig höherklassig spielen.

Mit RWE knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt: Felix Götze. IMAGO/Ostseephoto

Über seine Entscheidung informierte der 26-Jährige die Sportliche Leitung des Drittligisten am Montag. Götze wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag also nicht verlängern, er will sich stattdessen einem höherklassigen Klub anschließen. Laut Reviersport soll es sich dabei um den Zweitligisten SC Paderborn handeln.

Schweren Herzens lässt RWE den vielseitig verwendbaren Spieler (Innenverteidigung, zentrales Mittelfeld) ziehen. "Felix ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, weshalb wir frühzeitig mit ihm die Gespräche über eine mögliche Verlängerung aufgenommen und ihm eine klare Perspektive aufgezeigt haben", sagte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei den Essenern. Nichtsdestotrotz habe sich der Spieler "für einen anderen Weg entschieden. Wir bedauern seine Entscheidung sehr, haben aber auch Verständnis dafür, dass er das Beste aus seiner Karriere herausholen und in einer höheren Liga spielen möchte".

RWE schaut sich schon um

RWE habe sich indes bereits nach anderen Spielern umgeschaut und "diesbezüglich schon einige Gespräche geführt". Auch in der kommenden Saison werde Essen, "eine schlagkräftige Mannschaft" stellen, so Steegmann.

"Es waren zwei richtig geile Jahre bei RWE", bilanzierte Götze selbst. "Ich habe die Zeit hier sehr genossen und werde den Verein in positiver Erinnerung behalten. Mir ist die Entscheidung, die Hafenstraße zu verlassen, alles andere als leichtgefallen." Dennoch will der Bruder von Weltmeister Mario Götze nun "den nächsten Schritt" gehen und "in einer höheren Liga mein Können unter Beweis stellen".

In den zwei Spielzeiten im RWE-Dress kam Götze auf 52 Einsätze und drei Tore, in der zu Ende gehenden Runde auf einen beachtlichen kicker-Notenschnitt von 2,95.