Zwei Platzverweise, acht Minuten Unterbrechung: Ulm gewinnt hitzige Partie in Mannheim

3. Liga - Highlights by MagentaSport 18.09.2023

3:43Ein Eklat überschattete die hitzige Partie zwischen Waldhof Mannheim und SSV Ulm 1846. Ulms Ersatzspieler Nicolas Jann wurde beim Warmmachen vor der Waldhof-Kurve von einem Gegenstand am Kopf getroffen, die Partie daraufhin unterbrochen - Am Ende gewann Ulm in doppelter Überzahl mit 2:0.