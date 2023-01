Zwei Neue für Zwickau? Elva und Sternberg spielen vor

Der FSV Zwickau begrüßt aktuell zwei Probespieler im Training. Caniggia Elva und Janek Sternberg können jeweils über 100 Einsätze in Liga drei vorweisen und sind aktuell auf Vereinssuche.

Bald für Zwickau am Ball? Caniggia Elva und Janek Sternberg dürfen sich beweisen.

Während sich der FSV Zwickau auf den Pflichtspielauftakt am Freitag gegen Oldenburg (19 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereitet, dürfen sich auch zwei Drittliga-erfahrene Profis im Training der Schwäne beweisen.

Caniggia Elva stand bis Sommer beim FC Ingolstadt unter Vertrag und bei den Schanzern und seiner vorherigen Station in Würzburg insgesamt 105-mal in der 3. Liga auf dem Platz, wobei dem Stürmer 13 Tore gelangen. Den 26-Jährigen plagte in den vergangenen Jahren eine schwerwiegende Knieverletzung, sein Vertrag bei den Oberbayern war daher nicht verlängert worden.

25 Bundesliga-Spiele für Werder

Auch Linksverteidiger Janek Sternberg ist seit Sommer vereinslos, zuletzt stand der 30-Jährige beim Halleschen FC unter Vertrag. Für das Team aus Sachsen-Anhalt sowie den 1. FC Kaiserslautern absolvierte er 107 Einsätze in Liga drei, von 2014 bis 2017 bestritt er außerdem für Werder Bremen 25 Spiele in der Bundesliga.

Beide bekommen nun die Chance, die komplette Woche zu trainieren, und sollen auch im Testspiel gegen Carl Zeiss Jena zum Einsatz kommen. Das Spiel steigt einen Tag nach dem Drittliga-Restart (Samstag, 13 Uhr).