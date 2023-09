Zwei Neue für Verl: Mehlem und Müller kommen ablösefrei

Drittligist SC Verl hat auf dem Transfermarkt gleich doppelt zugeschlagen und ein Duo verpflichtet. Besonders viel Erfahrung bringt Marcel Mehlem mit.

Denn der 28-jährige Mittelfeldspieler kann in seiner Karriere bereits auf 43 Partien in der 2. Liga zurückblicken. Diese bestritt er für den Karlsruher SC (2016/17), dem SC Paderborn (2012 bis 2023) sowie dem SV Sandhausen (2022/23). Sein einziges Tor dabei erzielte er in der Saison 2021/22 für den SCP.

"Die Möglichkeit Marcel zu verpflichten, ergab sich kurzfristig", wird Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange auf der Website Verls zitiert. "Marcel ist ein extrem variabler Spieler und ein absoluter Mentalitätsspieler, der seine Mitspieler pushen und mit seiner Erfahrung anführen kann."

Erfahrung sammelte Mehlem zudem im Ausland, zwischen 2018 und 2021 spielte er beim damaligen belgischen Zweitligisten Union Saint-Gilloise. Zuletzt stand Mehlem in Paderborn unter Vertrag, war in der Rückrunde der vergangenen Saison aber an den SV Sandhausen ausgeliehen. Nach dem Abstieg der Sandhäuser kehrte er nach Paderborn zurück, besaß beim SCP aber keine sportlichen Perspektiven, weshalb er seinen Vertrag bei den Ostwestfalen auflöste.

Auch Keeper Müller unterschreibt am Ölbach

Zweiter Neuzugang am Ölbach ist Tom Müller. Auch der 25-jährige Keeper kostet keine Ablöse, weil er seinen Vertrag ebenfalls auflöste. Er stand zuletzt bei Verls Ligakonkurrenten Preußen Münster unter Vertrag. Müller wurde beim Halleschen FC ausgebildet, über die Station Carl Zeiss Jena fand er im Sommer 2022 den Weg nach Münster.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Tom einen sportlich und charakterlich tollen Typen verpflichten konnten", kommentierte Lange die Neuverpflichtung.

Verl startete mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Partien in die Drittligasaison 2023/24 und liegt wegen der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem FC Ingolstadt (jeweils vier Punkte) auf dem ersten Abstiegsplatz. Nach der Länderspielpause gastiert der SCP am Freitag, den 15. September, beim MSV Duisburg.