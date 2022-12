Zwei Jochbeinbrüche: Saarbrückens Thoelke wird operiert

Der 1. FC Saarbrücken muss vorerst auf Bjarne Thoelke verzichten. Der Verteidiger wird aufgrund einer Gesichtsverletzung operiert.

Das Fazit nach dem einwöchigen Trainingslager des 1. FC Saarbrücken in Belek (Türkei) fiel größtenteils positiv aus: herausragende Bedingungen, ordentliche Leistungen bei den beiden 1:2-Niederlagen gegen die Erstligisten Kayserispor und Sivasspor sowie hartes, aber effektives Training. Zudem, so der allgemeine Tenor, sei die Mannschaft in der türkischen Sonne noch mal näher zusammengewachsen.

Der einzige Wermutstropfen ist, dass der FCS seine Personalprobleme auch durch die Winterpause schleppt. Dominik Ernst absolviert nach seinen anhaltenden Knieproblemen zwar wieder Teile des Mannschaftstrainings, voll einsatzfähig ist der Außenverteidiger allerdings noch nicht.

Adriano Grimaldi, der sich vor der Winterpause mit einem Jokertreffer beim 2:1-Erfolg in Halle eindrucksvoll zurückgemeldet hatte, kann wie Julius Biada aufgrund von wiederkehrenden Wadenproblemen noch nicht mit der Mannschaft trainieren.

Und Bjarne Thoelke erlitt im Testspiel gegen Kayserispor zwei Jochbeinbrüche und wird an diesem Montag operiert. Wie lange der 30-Jährige, der mit 13 Einsätzen in dieser Saison zu den Stammspielern gehört, ausfallen wird, ist offen. Womöglich könnte der Verteidiger zunächst mit einer Maske spielen.