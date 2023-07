Zwei große Feste am 35. Geburtstag: Busquets offiziell bei Inter Miami gelandet

Der 16. Juli ist ein spezieller Tag für Inter Miami, Sergio Busquets und auch für Lionel Messi.

Der Mittelfeldspieler Sergio Busquets feiert an diesem Tag seinen 35. Geburtstag und garniert wurde die Torte mit einem Vertrag bis 2025 beim MLS-Klub aus Florida. Dies gab sein neuer Arbeitgeber am späten Sonntagabend bekannt, in trockenen Tüchern war der Deal bereits seit mehreren Wochen.

Am Tag zuvor wurde in Miami auch die Verpflichtung von Lionel Messi endlich offiziell vermeldet, die große Vorstellungsshow des Argentiniers läuft in der Nacht auf Montag ab mit zahlreichen Highlights. Mit etwas zeitlichem Vorlauf dazu verschickte der Tabellenletzte der Eastern Conference noch die Laufzeit von Busquets neuem Vertrag und einige Stimmen zum Deal mit dem Weltmeister von 2010.

Erstes Spiel im Leagues Cup gegen Cruz Azul

"Von Anfang an wollten wir die besten Spieler des Planeten nach Miami holen", sagte Eigentümer und Manager Jorge Mas, und "Sergios Repertoire" spreche nun mal für sich selbst. Für Sportdirektor Chris Henderson ist Busquets "einer der schlauesten Spieler, die jemals dieses Spiel gespielt haben". Zudem sei er ein "Gewinner und ein Anführer".

Beide Charaktereigenschaften kann Inter Miami auf jeden Fall gut gebrauchen, und schon am kommenden Wochenende auch einsetzen - idealerweise zusammen mit seinem früheren Kollegen vom FC Barcelona, Lionel Messi.

Dann wartet auf Miami die Partie gegen Cruz Azul (21. Juli) in der Gruppenphase des sogenannten Leagues Cup, einem neuen Turnier bestehend aus MLS-Klubs und Mannschaften aus der mexikanischen und kanadischen Liga, das in der MLS-Pause bis zum 19. August ausgetragen wird.

Mehr als 500 Partien mit Messi

Gemeinsam mit Messi hat Busquets mehr als 500 Pflichtspiele für die Katalanen bestritten und in seiner bisherigen Karriere nie für einen anderen Verein als die Blaugrana gespielt. Insgesamt 721 Pflichtspiele bestritt er für Barcelona und damit am drittmeisten für diesen Traditionsverein.

Das ist ein sehr spezieller und aufregender Moment in meiner Karriere. Sergio Busquets

Nun ist sein erster Vereinswechsel offiziell. "Das ist ein sehr spezieller und aufregender Moment in meiner Karriere", sagte der dreimalige Champions-League-Sieger. "Ich war sehr beeindruckt, als ich hier letztes Jahr war mit Barcelona und jetzt kann ich es kaum erwarten, mitzuhelfen, dass Inter Miami den Erfolg verbucht, nach dem der Klub strebt."

In der MLS holte das Team von Trainer Gerardo Martino in 22 Partien nur fünf Siege, drei Remis und verlor 14-mal, zuletzt 0:3 gegen St . Louis City. Doch diese traurige Bilanz soll bald vergessen sein, dank Genie Messi und Superhirn Busquets. So der Plan, auch von Mitbesitzer David Beckham.