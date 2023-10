Zusammenprall im Training: Frohms fällt in Paris aus

Der VfL Wolfsburg kämpft um den Einzug in die Gruppenphase der Women's Champions League - und muss vor dem Duell mit dem FC Paris einen Rückschlag verkraften.

Stammkeeperin Merle Frohms erlitt bei einem Zusammenprall mit einer Teamkollegin im VfL-Abschlusstraining am Montag eine Gehirnerschütterung und kann die Reise nach Paris nicht antreten. Wie lange die 28-Jährige ausfällt, ist derzeit noch offen. Auch der Einsatz im Rückspiel am 18. Oktober ist fraglich.

Für Nationaltorhüterin Frohms (45 Länderspiele) rückt Kiara Beck (19) in den Kader der Wölfinnen, die am Wochenende knapp mit 1:0 gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg gewannen und die Liga mit drei Siegen aus drei Spielen derzeit anführen (Hoffenheim kann am Montagabend bei einem Sieg über Leverkusen vorbeiziehen). Im Tor wird aller Voraussicht nach die 31-jährige Lisa Schmitz stehen. Die ehemalige Potsdamerin war in diesem Sommer von HSC Montpellier aus Frankreich nach Wolfsburg gewechselt und hat in der Bundesliga bereits 155 Partien absolviert. Beck ist noch ohne Einsatz im Oberhaus.

Arsenal-Bezwinger wartet

Am Dienstagabend tritt der VfL um 19 Uhr in der CL-Qualifikation beim Arsenal-Bezwinger FC Paris zum Hinspiel an. Die Französinnen hatten den Favoriten in der ersten Quali-Runde unerwartet mit 4:2 im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen. Die Niedersächsinnen ihrerseits wollen als Vorjahresfinalist natürlich auch in dieser Saison den Einzug in die Gruppenphase schaffen.

Das 2:3 im Endspiel der Women's Champions League gegen den FC Barcelona war die letzte Pflichtspiel-Niederlage des Teams von Trainer Tommy Stroot. Seither gab es Siege im Pokal gegen Turbine Potsdam sowie in der Liga gegen Frankfurt und zuletzt Nürnberg.