Zusätzliche Erholung für Real: Ligaspiel vor Bayern wird vorverlegt

Real Madrid erhält vor dem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern wohl einen zusätzlichen Tag zur Regeneration. Die spanische Liga will ein Ligaspiel vorverlegen.

Mehrere spanische Medien vermeldeten am Donnerstag unter Berufung auf Ligaquellen übereinstimmend, dass das Ligaspiel der Königlichen bei Real Sociedad San Sebastian von Samstag, den 27. April auf Freitag, den 26. April vorverlegt werden soll. Somit hätte Real Madrid einen Tag mehr Regenerationszeit vor dem Hinspiel des Champions-League-Halbfinals beim FC Bayern, das am 30. April (21 Uhr) in der Allianz-Arena angepfiffen wird.

Real hatte den Berichten zufolge einen entsprechenden Antrag gestellt, dem die Liga nun stattgegeben haben soll. Das ursprünglich für Freitag eingeplante La-Liga-Spiel zwischen UD Almeria und dem FC Getafe soll dafür auf den Samstagnachmittag verlegt werden. Zusätzlich soll das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem nun im Champions-League-Viertelfinale ausgeschiedenen FC Barcelona und dem FC Valencia von Samstagmittag auf Montagabend verlegt werden.

Derartige Verlegungen sind in der spanischen Liga nicht ungewöhnlich. Bereits vor den Achtelfinalspielen von Atletico Madrid und dem FC Barcelona in der laufenden Saison hatte La Liga Spiele der beiden Mannschaften auf Antrag verlegen lassen. Nach dem Ausscheiden der beiden Teams im Viertelfinale ist Real, das am Mittwoch den Titelverteidiger Manchester City im Elfmeterschießen ausschaltete, der einzig verbliebene spanische Verein im Europapokal. Auch in Europa League und Europa Conference League war kein La-Liga-Team mehr vertreten.

Real wird nun vor dem Hinspiel in München einen Tag mehr Pause haben als die Bayern, die am Samstag um 15.30 Uhr auf Eintracht Frankfurt treffen. Ob auch eine Verlegung von Reals Spiel gegen den FC Cadiz (4. Mai, 16.15 Uhr) vier Tage vor dem Rückspiel in Madrid infrage kommt, ist nicht bekannt.