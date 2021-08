Zurück bei Schiele: Braunschweig holt Pena Zauner

Eintracht Braunschweig hat Enrique Pena Zauner verpflichtet. Wie der Drittligist am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2023.

Nachdem er die Jugendabteilungen von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund durchlaufen hatte, spielte Pena Zauner seit 2019 beim SV Sandhausen. 16 Partien (ein Tor) bestritt er für den Zweitligisten.

In den beiden Spielen der aktuellen Saison kam Pena Zauner nicht zum Einsatz. Am vergangenen Mittwoch gab der SVS schließlich bekannt, dass der Vertrag mit dem Deutsch-Venezolaner "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst wurde. Einen Tag später stellte ihn nun sein neuer Verein in Braunschweig vor. Beim BTSV erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 und die Rückennummer 22.

"Enrique Pena Zauner ist ein talentierter, offensiver Mittelfeldspieler, den unser Trainer Michael Schiele sehr gut kennt", sagte Eintrachts Geschäftsführer Sport Peter Vollmann. "Er ist beidfüßig und kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen." Schiele war von November 2020 bis Februar 2021 Pena Zauners Trainer in Sandhausen.