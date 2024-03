Zurück bei der Mannschaft - Optimismus bei Sané

Am Freitagabend, beim 2:2 in Freiburg, hatte Bayerns Flügelspieler aufgrund von Patellasehnen- und Leistenproblemen gefehlt. Nun trainiert er nach kicker-Informationen mit aller Vorsicht wieder mit der Mannschaft.

Es sieht dementsprechend, Stand jetzt, gut aus für das Rückspiel gegen Lazio Rom am Dienstag - sofern nichts Unvorhergesehens dazwischenkommt. Eine Entscheidung über seinen Einsatz soll jedoch erst kurzfristig getroffen werden.

Sané ist aktuell der beste Assistgeber in Europas fünf Topligen und unter Trainer Thomas Tuchel grundsätzlich gesetzt. Für ihn rückte am Freitag erstmals in dieser Saison Mathys Tel in die Startelf. Der junge Franzose machte seine Sache - gerade offensiv - gut, ist dementsprechend auch eine Option für den Champions-League-Abend, im zweiten Teil des Achtelfinals.

Trainer Tuchel hat daher die Wahl zwischen Thomas Müller, Tel und Sané - wenn dieser fit ist. Drei Spieler also für zwei Positionen in der Offensive. Jamal Musiala und Harry Kane sind als Starter gesetzt.

Der FC Bayern muss in den zweiten 90 Minuten gegen die Römer einen 0:1-Rückstand aufholen. Die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied käme es zur Verlängerung. Heißt: Es braucht ein Erfolgserlebnis mit zwei Toren Differenz. Und dafür eine schlagkräftige Offensive, die Sané in dieser Saison vor allem in der Hinserie beflügelt hatte.