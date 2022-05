Zurück bei Conte: Spurs überraschen mit Perisic

Antonio Conte hat seinen Wunschspieler bekommen: Ivan Perisic kommt ablösefrei von Inter Mailand - und ist kein typischer Tottenham-Transfer.

Ivan Perisic wagt mit 33 Jahren den Sprung in die Premier League. Nach sieben Jahren bei Inter Mailand hat der Außenbahnspieler einen Zweijahresvertrag bei Tottenham Hotspur unterschrieben - künftig spielt er wieder unter Antonio Conte.

Mit dem heutigen Spurs-Trainer war Perisic 2021 Meister in der Serie A geworden, nachdem er Contes erste Saison in Mailand noch verpasst hatte: 2019/20 hatte er stattdessen als Leihspieler des FC Bayern das Triple gewonnen.

Perisic kommt ablösefrei

Weil sein Vertrag bei Inter auslief und er die angebotene Verlängerung bis 2024 ausschlug, kostet der 113-malige kroatische Nationalspieler Tottenham keine Ablöse. Womöglich war auch das ein Grund, warum Klubboss Daniel Levy den ungewöhnlichen Transfer absegnete. In dieser Altersklasse schlagen die Spurs sonst nicht zu.

Conte aber hatte Perisic dem Vernehmen nach unbedingt verpflichten wollen und nach dieser Saison sicherlich einen Wunsch frei. Der Italiener führte Tottenham im Endspurt noch in die Champions League, die zwischenzeitlich in weite Ferne gerückt war. Dort könnte es schon in der Gruppenphase ein Wiedersehen mit Inter geben.

Perisic, vor seiner Zeit in der Serie A für Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg in der Bundesliga aktiv, bedankte sich via Instagram für das "unvergessliche" Italien-Kapitel, das "immer einen besonderen Platz" in seinem Herzen haben werde.