Zur neuen U 21: Eintracht Frankfurt befördert Vereinslegende Alex Meier

Die neu gegründete U 21 von Eintracht Frankfurt wird kommende Saison mit einer Vereinslegende an der Seitenlinie angreifen. Wie der Europa-League-Sieger am Dienstag verkündete, wird Alexander Meier in den Trainerstab aufrücken.

"Sevilljaaaa!" und Hadamar: Alex Meier wird nächstes Jahr bei Eintracht Frankfurt II in der Hessenliga an der Seitenlinie stehen. IMAGO/Revierfoto