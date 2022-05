Kristjan Glibo wird erster Trainer der neuen U 21 von Eintracht Frankfurt

Die neue U 21 von Europacup-Finalist Eintracht Frankfurt, die ab Sommer in der Hessenliga an den Start gehen wird, hat ihren Trainer gefunden: Die Wahl fiel auf Kristjan Glibo, ehemaliger Bundesligaspieler des 1. FC Kaiserslautern und derzeitiger Erfolgscoach von Wormatia Worms.

Eintracht Frankfurt wird seine neu gegründete U 21, deren sofortige Eingruppierung in der Hessenliga nicht nur auf Zustimmung gestoßen ist, in die Hände von Kristjan Glibo legen, der einen Vertrag bis 2024 erhält. Das gaben die Hessen am Montag bekannt. Der 40-Jährige, der für den 1. FC Kaiserslautern zweimal in der Bundesliga auflief und im Trikot des SV Sandhausen und des SV Wehen 53-mal Zweitligaluft schnupperte, verlässt deswegen im Sommer Wormatia Worms.

Doch Störgeräusche im Aufstiegskampf der derzeit so erfolgreichen Wormaten sind nicht zu befürchten, hat Glibo schließlich schon Mitte März seinen Abschied aus Worms bekanntgegeben, was den Traditionsklub nicht davon abgehalten hat, in der Oberliga von Sieg zu Sieg zu eilen. Mit Maximilian Mehring vom SV Waldhof Mannheim steht zudem der Nachfolger bei Wormatia Worms schon fest.

Ich war in diesen Partien beindruckt von seiner Spielweise und wie er mit jungen Spielern arbeitet. Patrick Ochs über frühere Duelle mit Kristjan Glibo

Auf Glibo wartet eine spannende Zukunft in der Main-Metropole. Alexander Richter, Leiter des Frankfurter Leistungszentrums, sagt in einer Presseaussendung: "Die wiedereingeführte U 21 ist ein sehr wichtiger Bestandteil in der Entwicklung unserer Spieler. Kristjan Glibo ist aus unserer Sicht genau der Richtige, um die jungen Talente auf das nächste Level zu heben."

Patrick Ochs, ehemaliger Eintracht-Profi und derzeit Sportlicher Leiter U 16 bis U 21 fügt an: "Ich kenne Kristjan Glibo schon länger, wir haben häufiger gegen ihn gespielt. Ich war in diesen Partien beindruckt von seiner Spielweise und wie er mit jungen Spielern arbeitet. Er lässt den Fußball spielen, den wir sehen wollen und passt daher sehr gut zu Eintracht Frankfurt."

Die beiden Eintracht-Funktionäre waren es auch, die Glibo den Wechsel schmackhaft gemacht haben: "Eintracht Frankfurt ist ein großer Verein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Alexander Richter und Patrick Ochs. Es reizt mich, mit der U 21 eine neue Mannschaft aufzubauen und mit jungen, talentierten Spielern den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben hier sehr gute Möglichkeiten, professionell zu arbeiten, deshalb ist das der logische Schritt für mich", so Glibo.