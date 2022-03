"Sportlich immer gut ergänzt": Wormatia Worms muss Kristjan Glibo gehen lassen

Paukenschlag bei Oberliga-Spitzenreiter Wormatia Worms: Im Sommer wird Trainer Kristjan Glibo nach dann dreijähriger Amtszeit den Traditionsverein verlassen.

Ob Wormatia Worms ab Sommer wieder Regionalligist ist oder fünfklassig bleibt, das wird die kommende Aufstiegsrunde zeigen müssen. Klar ist jetzt schon, dass unabhängig von der Ligazugehörigkeit der ehemalige Zweitligist mit einem neuen Trainer in die Saison 2022/23 starten muss, denn Donnerstagabend wurde bekannt, dass Kristjan Glibo seinen Vertrag nicht verlängern wird.

Der Tabellenerste der seit Mittwoch beendeten Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd hätte gerne mit Glibo weitergemacht. Sportvorstand Ibrahim Kurt sagt in einer Meldung der Wormatia: "Wir bedauern Kristjans Entscheidung. Er hat es aus einem professionellen Ansatz heraus verstanden, die 1. Mannschaft vor allem auch mit jungen Spielern zu einer Spitzenmannschaft zu formen, die jetzt in der Lage ist, um den Aufstieg mitzuspielen." Nobert Hess, Sportlicher Leiter, blickt indes nochmal zurück: "2019 haben wir uns gemeinsam auf dem Weg gemacht, die Wormatia wieder in die Regionalliga zu führen. Noch sind wir nicht am Ziel und es ist schade, dass sich unsere Wege im Sommer trennen. Ich glaube, wir haben uns sportlich immer gut ergänzt und ausgetauscht."

Doch der 39-Jährige, der für den 1. FC Kaiserslautern zweimal in der Bundesliga spielte, beendet nach drei Jahren das erfolgreiche Kapitel. Für die noch verbleibenden letzten Wochen in Worms verspricht Glibo: "Ich bin stolz, Trainer der Wormatia zu sein und will mit meiner Mannschaft und gemeinsam mit unseren fantastischen Fans bis zum Schluss alles geben und mich mit dem größtmöglichen Erfolg verabschieden."