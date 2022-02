Zunächst kein Euroleague-Basketball in Russland

In der Euroleague werden vorerst keine Spiele mehr in Russland stattfinden. Das entschieden die 18 Clubs der europäischen Königsklasse, darunter auch ZSKA Moskau, Zenit St. Petersburg und Unics Kazan, am Freitag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine.

Heimspiele in der Euroleague wird's für ihn und ZSKA Moskau in naher Zukunft nicht geben: Nikola Milutinov. imago images/SNA