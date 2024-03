Zum vierten Mal in Folge: Düsseldorf und Saarbrücken im Champions-League-Finale

Die besten vier Tischtennis-Teams Europas spielen am Osterwochenende in Saarbrücken um den Champions-League-Sieg. Im Finale kommt es am Montag erneut zum Dauerduell der vergangenen Jahre.

Timo Boll steht mit Borussia Düsseldorf erneut im Endspiel der Champions League. picture alliance/dpa/Revierfoto