Zum Abschied Meister? Bonucci beendet seine Karriere

Leonardo Bonucci hat den italienischen Fußball als Top-Innenverteidiger viele Jahre geprägt. Mit 37 Jahren wird er seine Schuhe nun an den Nagel hängen.

Bei Fenerbahce konnte er wie schon in Berlin nicht mehr an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen: Leonardo Bonucci. IMAGO/ABACAPRESS

Wie sein aktueller Verein Fenerbahce Istanbul am Samstag mitteilte, wird Bonucci am Sonntagabend am finalen Spieltag der türkischen Süper Lig sein letztes Spiel als Profi absolvieren. Mit dem Traditionsverein aus der türkischen Hauptstadt, wo der Italiener erst seit Winter unter Vertrag steht, könnte Bonucci zum krönenden Abschluss noch mal eine Meisterschaft feiern, muss allerdings auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Galatasaray hoffen.

Letzte Stationen in Berlin und Istanbul

Aufgrund leichterer Blessuren kam der 37-Jährige seit Februar nur noch auf Kurzeinsätze, insgesamt stand er in der Rückrunde zwölfmal bei Fenerbahce auf dem Platz. Und auch zuvor, in seiner Zeit bei Union Berlin, wo er in der Hinrunde der abgeschlossenen Saison gespielt hatte, hatte er nicht mehr die entscheidende Rolle seiner erfolgreichen Jahre eingenommen. Zu sieben Einsätzen in der Bundesliga (ein Tor) kamen drei in der Königsklasse, wo er dem Spiel der Eisernen nicht wie erhofft seinen Stempel aufdrücken konnte.

14 Titel mit Juve

Seine erfolgreichste Zeit verbrachte Bonucci in Italien. Abgesehen von einem Jahr bei der AC Mailand (2017/18) wurde der Innenverteidiger bei Juventus Turin zur Vereinsikone. Dort feierte er acht italienische Meisterschaften und vier Pokalsiege. Insgesamt stand er in der Serie A ganze 431-mal auf dem Rasen.

Für die italienische Nationalmannschaft bestritt der Routinier 121 Länderspiele. Den Höhepunkt seiner Karriere erlebte er 2021, als er sich mit Italien zum Europameister kürte. 2016 wurde Bonucci zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt.