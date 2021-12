Zu viel Wind: Zweite Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

Mehrfach wurde der Start der zweiten Abfahrt in Beaver Creek am Sonntag verschoben - bis dann die Entscheidung fiel: Ein zweites Mal werden die Abfahrer an diesem Wochenende die "Birds of Prey" nicht mehr hinunterfahren.

Da biegen sich die Torstangen: In Beaver Creek herrschte am Sonntag zu viel Wind. imago images/GEPA pictures