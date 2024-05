Zorn auf EA SPORTS: FUT-Server streiken am Wochenende

Server-Probleme stoppten die Weekend League von FC 24 am Samstag. Wer eine Partie startete, bekam nicht nur einen Disconnect, sondern auch eine Niederlage zugeschrieben. Das sorgte für Zorn bei den Spielern.

Die Server sorgten für Unmut in FC 24. kicker eSport

Viele Spezialkarten mit überragendem Rating: Die Zeit des Team of the Season ist für viele Spieler von Football Ultimate Team noch mal ein Höhepunkt - ehe der Modus langsam, aber sicher in den Herbst geht.

Entsprechend ist der Tatendrang in der Weekend League groß - schließlich gibt es neue Rewards. Durch hohe Ränge wollen die Spieler möglichst die besten TOTS-Karten bekommen. Zum Start des Bundesliga-TOTS und vor dem zweiten Mixed-Team, in dem Cristiano Ronaldo ein Item erhält, gab es jedoch viel Frust und Zorn bei den Spielern.

Niederlage am Grünen Tisch

Dazu geführt haben die Server des Spiels. Denn bevor eine Partie überhaupt angepfiffen wurde, erschien eine Mitteilung auf dem Bildschirm, dass die Verbindung verloren wurde. Schließlich wurde die Begegnung als Niederlage gewertet - was die Weekend-League-Spieler zur Weißglut brachte.

Noch am Abend signalisierte der Entwickler und Publisher, von dem Problem zu wissen. Ein paar Stunden später folgte dann auch ein Update, was Joel Doonan, Lead Live Operations Producer, auf X verkündete: "FC-24-Spieler, bei denen Fehler in Ultimate Team aufgetreten sind: Wir haben gerade eine Änderung vorgenommen, die hoffentlich zu einer Verbesserung führt. Aber ihr müsst eure Konsole und euer Spiel neu starten, um die Änderung zu erhalten."

Einige, die vom Fehler betroffen sind, forderten eine Entschädigung. Ob es die jedoch bei der Anzahl an zu kompensierenden Spielern geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Zusätzlich zu den Forderungen oder dem Unmut gab es auch Bedenken. Denn ab dem 7. Mai ist das Spiel kostenlos für alle PS-Plus-Abonnenten erhältlich. "Wenn jetzt schon die Server in die Knie gehen...", ist eine der Befürchtungen, die über X geteilt wurde.