Bundesliga-TOTS: Bayer Leverkusen dominiert - Bayern abgestraft

Granit Xhaka - ZDM - Bayer Leverkusen - 92 GES

Ob man Granit Xhaka in London eine Träne nachweint? In Leverkusen überzeugt der Schweizer sowohl in der Defensive als auch im Aufbauspiel. So hat Xhaka in dieser Saison mehr Pässe (2.859) in der gegnerischen Hälfte gespielt als jeder andere Spieler der Bundesliga. kicker eSport/EA SPORTS