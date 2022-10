Zieler auf der Bank: Weinkauf spielt gegen Dortmund

Der Kapitän bleibt auf der Bank. Ron-Robert Zieler wird am Mittwochabend (18 Uhr) im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund nicht im Tor von Hannover 96 stehen. Ersatzkeeper Leo Weinkauf (26) kommt stattdessen zum Einsatz.

Das erklärte Stefan Leitl auf einer Pressekonferenz des Klubs am Dienstag. "Wir haben uns dazu entschieden, Leo spielen zu lassen, weil er im Training gute Leistungen bringt und auch in der U 23. Er hat es verdient, zu spielen", erläuterte der 96-Coach. Auch in der 1. Pokalrunde, als 96 bei Schott Mainz antreten musste, stand Weinkauf im Tor. "Ron wird Leo unterstützen und in Nürnberg dann wieder im Tor stehen."

96 steckt mitten in einer "kompakten Woche", wie es Leitl formulierte. Am Samstagabend besiegten die Niedersachsen Arminia Bielefeld, am Mittwoch wartet Dortmund und am Samstag geht’s nach Nürnberg. "Es war bislang eine sehr intensive Woche, wir waren bis gestern eigentlich noch im Regenerationsmodus", erzählt der Trainer, der gegen die Dortmunder auf Cedric Teuchert (Oberschenkelverletzung) und Luka Krajnc (Rückenprobleme) verzichten muss.

"Es gibt wenige Aufgaben, die schwieriger sind als Borussia Dortmund", meint Leitl. "Der BVB hat eine absolute Top-Mannschaft. Aber wir wollen dem Gegner auch weh tun, uns nicht verstecken und die Leinen los lassen. Wir werden sehr viel laufen müssen und brauchen intensive Zweikämpfe."

Leitl: "Wir brauchen die die Fans"

Die Heinz-von-Heiden-Arena ist mit 49000 Zuschauern ausverkauft. Leitl: "Wir brauchen die die Fans, um uns auch durch Situationen, die vielleicht schwieriger sind, zu tragen. Und dann wollen wir gemeinsam einen schönen Fußballabend verbringen - wenn es geht mit einem Sieg für uns."

In der vergangenen Saison erreichte Hannover 96 nach Siegen über Regionalligist Eintracht Norderstedt (4:0), Fortuna Düsseldorf (3:0) und Borussia Mönchengladbach (3:0) das Viertelfinale, unterlag dort aber dem späteren Pokalsieger RB Leipzig mit 0:4.