Ziehl: "Aktueller Punktestand nicht zufriedenstellend"

Mal abgesehen vom Pokal-Wunder gegen Bayern München läuft Saarbrücken den eigenen Ansprüchen hinterher. Sorgen macht aber nicht nur das Punktekonto, sondern auch ein Stürmer.

Nach all der Pokal-Euphorie rund um den Sensationssieg gegen Bayern München liegt Saarbrückens Fokus wieder auf dem Tagesgeschäft in der 3. Liga - und das muss er auch. Der letzte Sieg der Saarländer in der Liga ist vom 29. September datiert (6:2 in Bielefeld). Der Oktober war ein Monat ohne dreifachen Punkterfolg und der November startete mit dem 2:2 beim SV Sandhausen, wo sich der FCS in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich fing.

Ziehl: "Es fehlen Kleinigkeiten"

"In der zweiten Halbzeit waren Kopf und Beine müde", analysierte Trainer Rüdiger Ziehl und forderte: "Wir brauchen mehr Sicherheit im Ballbesitz." Die Tabellenkonstellation ist vor dem Traditionsduell gegen 1860 München am Samstag (14 Uhr, LVE! bei kicker) nicht ungefährlich. Lediglich zwei Punkte trennen die Saarbrücker aktuell von den Abstiegsrängen. Der Blick geht jetzt nach unten. Das weiß auch Manuel Zeitz: "Jetzt ist unsere Liga angesagt, und da sind wir in einer nicht ungefährlichen Situation". Allerdings haben die Blau-Schwarzen noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand: So empfängt Saarbrücken am 19. November Dynamo Dresden und zehn Tage später den MSV Duisburg.

"Wir hatten zu selten eine Topleistung über 90 Minuten. Es fehlen Kleinigkeiten", gibt sich FCS-Coach Ziehl kritisch im Hinblick auf die eigenen Ansprüche, denen man hinterherläuft. "Der aktuelle Punktestand ist nicht zufriedenstellend." Gegen die Löwen soll es wieder mit einem Sieg klappen. Helfen könnte die Statistik: Von den sechs Aufeinandertreffen in der 3. Liga hat Saarbrücken keines verloren und vier Mal gewonnen. "Wir wollen unbedingt gewinnen und unsere eigene Leistung ans Maximum bringen", formulierte der Trainer eine klare Zielsetzung.

Jacob muss erneut operiert werden

Für den Ex-Löwen Richard Neudecker gibt es unterdessen positive Nachrichten. Der Mittelfeldmann ist zurück im Mannschaftstraining. Für das Heimspiel am Samstag ist er aber noch keine Option. Derweil ist Dominik Becker mit muskulären Problemen noch nicht zurück im Training und auch Patrick Schmidt laboriert weiterhin an seinem Schien- und Wadenbeinbruch und braucht noch Zeit.

Die größten Sorgen bereitet allerdings Sebastian Jacob. Der Stürmer, der vor über einem Jahr sein letztes Spiel gemacht hat, muss am nächsten Freitag erneut am Kreuzband operiert werden und fällt somit weitere sechs bis sieben Monate aus. "Der Reha-Verlauf war gut und trotzdem gab es immer wieder Probleme", zeigte sich Ziehl konsterniert. So ist ein Transfer in der Winterpause nicht ausgeschossen bei den Saarländern: "Wir schauen uns um, was der Markt hergibt, und sind bereit zuzuschlagen, um die Mannschaft zu verstärken."