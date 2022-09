Ziegner korrigiert sich und ist optimistisch: "Frage der Zeit, bis wir den Bock umstoßen"

Nach der vierten Pflichtspielniederlage in Folge war Torsten Ziegner mächtig angefressen. Vor dem anstehenden Ligaduell versprühte der MSV-Coach wieder Zuversicht.

Drei Niederlagen in der Liga, dazu das Aus im Landespokal Niederrhein am vergangenen Freitag gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:2). Nach der Pleite gegen den unterklassigen Klub platzte dem Duisburger Trainer dann der Kragen. Ziegner wählte deutliche Worte und kündigte interne Änderungen an.

Mit ein paar Tagen Abstand relativierte Ziegner seine Aussagen. "Dieses Thema Gier, da geht es weniger darum, dass ich den Jungs nachsage, dass sie nicht alles geben", erklärte Ziegner auf der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Halleschen FC. Als Trainer habe er die Aufgabe, Spiele sachlich zu analysieren. "Das ist aber unmittelbar nach dem Spiel schwieriger, als wenn man eine Nacht darüber schläft", gestand er ein. Denn in der Emotionalität kurz nach Abpfiff "sagt man vielleicht auch mal was, das nicht einhundertprozentig richtig ist."

Seiner Mannschaft, stellte Ziegner klar, mangele es nicht an der Einstellung. "Das, was wir als totalen Fakt haben, ist, dass wir während der Trainingswoche wenig zu kritisieren haben. Das Team setzte gestellte Aufgaben und Vorgaben zu aller Zufriedenheit um, geht sehr engagiert in den Einheiten zur Sache. Und trotzdem bleibt das Pflichtspiel am Wochenende, wo die Dinge, die unter der Woche erarbeitet wurden, umgesetzt werden müssen", merkte Ziegner an. "Das gilt es noch mehr herauszukristallisieren." Dazu haben Ziegner und die Verantwortlichen "offene Gespräche" mit der Mannschaft und einzelnen Spielern geführt.

Die Ernte der Anstrengungen soll bereits gegen die Hallenser eingefahren werden - Ziegner geht an die Aufgabe optimistisch heran: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Bock umstoßen und wieder Spiele gewinnen", ist sich der 44-Jährige sicher. Zumal die Zebras vor eigenem Publikum antreten und Ziegner trotz der Misserfolgsserie auf die Unterstützung durch die Fans setzt: "Die Zuschauer werden wir ab der ersten Minute hinter uns haben. Da bin ich mir absolut sicher, das habe ich bisher noch nicht anders erlebt."

Einsatz von Stoppelkamp entscheidet sich am Freitag

Allerdings bleibt auch gegen Halle die Personalsituation angespannt. Neben dem gesperrten Marvin Senger fallen weiterhin Alaa Bakir, Benjamin Girth, Leroy Kwadwo, Rolf Feltscher und Caspar Jander aus. Ein dickes Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Moritz Stoppelkamp. Der Kapitän ist zwar nach seinen Muskelbeschwerden wieder in das Training eingestiegen, eine Entscheidung über seinen Einsatz wird aber erst nach dem Abschlusstraining am Freitag fallen. "Grundsätzlich ist mein Glas eher halbvoll als halbleer. Trotzdem ist es eine muskuläre Geschichte, wo man von Tag zu Tag warten muss. Wir müssen sehen, wir er die steigende Belastung verträgt und werden dann entscheiden", so Ziegner.