Zebras bauen wieder auf Müller - Option Bouhaddouz

Im Heimspiel gegen den FSV Zwickau wird Vincent Müller ins Tor des MSV Duisburg zurückkehren. Trainer Torsten Ziegner erwartet schnörkellose Schwäne.

Vincent Müller steht vor der Rückkehr ins MSV-Tor. Der 22-jährige Keeper, der wegen einer Schulterverletzung die letzten drei Partien verpasst hatte, präsentierte sich im Training in dieser Woche dauerhaft ohne Schmerzen. "Es sieht sehr, sehr gut aus", berichtete Torsten Ziegner am Donnerstag und hofft, dass es dabei in den letzten beiden Einheiten vor dem Spiel gegen Zwickau bleibt.

Ziegner hatte Müller-Vertreter Max Braune (19) schon zu einem früheren Zeitpunkt gelobt: "Er hat in allen drei Pflichtspielen nicht enttäuscht."

Girth noch keine Option

Bei Offensivmann Benjamin Girth verlaufe der Heilungsprozess bei der lädierten Wade optimal, ein Einsatz gegen den FSV werde jedoch noch zu früh kommen. Gegen Freiburg kann Girth dann aller Voraussicht nach wieder dabei sein. Der erkrankte Aziz Bouhaddouz trainiert nach Viruserkrankung seit Donnerstag wieder mit der Mannschaft mit, so Ziegner.

Ziegner rechnet mit zielstrebigen Zwickauern

Gegen Zwickau will der MSV wieder mehr den Ball laufen lassen, als dies auf dem schlechten Rasen in Essen (1:1) möglich war. Vom seinem Ex-Klub, der sich kürzlich von Trainer Joe Enochs und Sportdirektor Toni Wachsmuth trennte - Wachsmuth war unter Ziegner bei den "Schwänen" Kapitän -, erwartet er, "dass die gleiche Mannschaft auf dem Platz steht und sich die Charakteristik des Spiels nicht großartig ändern wird." Heißt: Ziegner bereitet sein Team auf einen körperlich wuchtigen Gegner vor, der "Zweikämpfe sucht und zielstrebig und schnörkellos nach vorne" spielt.

Dennoch, so Ziegner: Ein Heimsieg gegen die Sachsen sei das "ganz klare Ziel" der "Zebras", die aktuell sechs Punkte Vorsprung vor dem FSV und der Abstiegszone haben. Der MSV-Trainer erhofft sich dabei vor allem, dass sein Team die herausgespielten Torchancen besser verwerten kann - eines der größeren Probleme der Duisburger in der laufenden Saison.