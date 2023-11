Bittere Pille für den FC Bayern: Bolmaro vergibt Buzzer-Beater

Der FC Bayern Basketball hat am Freitagabend bei Zalgiris Kaunas die nächste Niederlage einstecken müssen. In Litauen unterlag das Team von Coach Pablo Laso denkbar knapp mit 73:74 (44:38).

Seit Jahren zählt die "Zalgirio Arena" in Kaunas zu den Basketball-Festungen der Euroleague. Das bekam der FC Bayern am Freitagabend nun auch zu spüren. Zuletzt tat sich Zalgiris zu Hause aber auch immer mal wieder schwer, was Niederlagen gegen Asvel oder Valencia durchaus zeigen. Und auch gegen die Münchner sah es für die Litauer phasenweise überhaupt nicht gut aus - vor allem, weil sie Serge Ibaka nicht in den Griff bekamen. Der Spanier überragte am Ende mit 20 Punkten, sieben Rebounds und zwei Blocks.

Doch auch das half dem Team von Coach Pablo Laso wenig, denn die Gastgeber hatten den längeren Atem und machten dank einer furiosen Schlussphase, in der sich Lukas Lekavicius als Antreiber profilierte, den Sieg klar - auch weil Leandro Bolmaro den Buzzer-Beater verfehlte. So war es Keenan Evans, der neun Sekunden vor Schluss mit seinem Korbleger zum 74:73 zum Helden des Abends avancierte. Der FCB verlor damit wettbewerbsübergreifend fünf Auswärtsspiele nacheinander.

Während die Bayern es verpassten, nach ihrem Erfolg über Partizan Belgrad einen kleine Serie zu starten, beendete Zalgiris wiederum seinen Negativlauf von zuvor vier sieglosen Partien in Folge. Großen Anteil am Erfolg hatte Rolands Smits, der lettische Guard erwies sich als sehr spielfreudig und kam insgesamt auf 16 Punkten, zwölf davon erzielte er vor der Halbzeit - allesamt von der Dreierlinie.

Zalgiris Kaunas - Bayern München 74:73 (41:43)

Beste Werfer Zalgiris Kaunas: Smits (16 Punkte), Dimsa (14), Evans (11), Lekavicius (11), Birutis (10)

Bayern München: Ibaka (20), Bolmaro (12), Weiler-Babb (11)

Zuschauer: 15.000