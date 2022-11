Einbruch nach der Halbzeit: Alba geht in Kaunas leer aus

Die Bayern hatten am Donnerstag gegen Anadolu Efes noch einen echten Coup in der Euroleague gelandet, Alba Berlin indes ging nun bei Zalgiris Kaunas leer aus, unterlag 88:81 - und das trotz deutlicher Halbzeitführung.

Berliner Topscorer in Kaunas: Jaleen Smith. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Die Berliner legten in Litauen fulminant los, führten rasch 7:0, dominierten dann das Spiel und zogen stetig davon. Im zweiten Viertel betrug der Vorsprung der Albatrosse beim zwischenzeitlichen 32:13 satte 20 Punkte - doch das war nur eine Momentaufnahme.

Kaunas meldete sich nach der Halbzeit nämlich eindrucksvoll zurück, pirschte sich mehr und mehr heran und glich fünf Minuten vor Schluss zum 69:69 aus. Es ging in eine spannende Schlussphase, in der die Balten schlussendlich die besseren Nerven hatten.

So stand am Ende beim 81:88 (44:32) die dritte Niederlage in Serie für die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez zu Buche. Bester Berliner Werfer war Jaleen Smith mit 14 Punkten, Tamir Blatt kam auf 12 Zähler.

Am kommenden Donnerstag (20 Uhr) erwartet die Albatrosse in der Königsklasse nun das prestigeträchtige Duell gegen den Bundesliga-Rivalen FC Bayern München.