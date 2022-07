YB zerlegt Meister Zürich - Winterthur ärgert FCB bei Rückkehr nach 37 Jahren

Meister FC Zürich ging beim Saisonstart in der Schweiz bei den Young Boys Bern komplett baden. Der FC Basel kam bei Aufsteiger Winterthur mit einem blauen Auge davon.

Das Spiel in Bern nahm bei hochsommerlichen Temperaturen erst in der zweiten Hälfte so richtig Fahrt auf. Dabei bot sich dem Meister aus Zürich die große Chance zur Führung, nachdem Sierro der Ball im Strafraum an den Arm gesprungen war. Doch Marchesano verschoss den fälligen Handelfmeter (54.).

Es war die Schlüsselszene des Spiels, denn in der Folge wachten die Young Boys auf und nahmen den FCZ, bei dem statt Meistertrainer André Breitenreiter (jetzt Hoffenheim) nun Franco Foda an der Seitenlinie steht, förmlich auseinander.

Schweiz, Super League 1. Spieltag

Der starke Antreiber Fassnacht köpfte nach Flanke von Garcia zur Führung ein (62.), der eingewechselte Neuzugang Itten (einst Fürth, 77.), Rieder (81.) und Kanga (85.) bescherten dem neuen YB-Coach Raphael Wicky einen traumhaften Liga-Einstand.

Auch weil Hitz pariert: Basel holt in Winterthur noch einen Punkt

Der frühere BVB-Torjäger Alex Frei führte den FC Winterthur vergangene Saison nach 37 Jahren Abstinenz zum Aufstieg in die Super League, um sich danach zum FC Basel zu verabschieden. Mit dem großen FCB wurde Frei am ersten Spieltag nun gleich auf der Winterthurer Schützenwiese vorstellig - und kam gerade noch mit einem blauen Auge davon.

Ramizi (3.) traf früh für den Außenseiter, der in der Folge die besseren Chancen hatte. Ex-BVB-Torhüter Hitz verhinderte per Glanzparade ein zweites Gegentor, ehe Burger (70.) dem Favoriten doch noch einen Punkt rettete.