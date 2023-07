Haaland braucht keine Anlaufzeit: ManCity gewinnt Acht-Tore-Spektakel in Tokio

Triple-Sieger Manchester City hat sein erstes Testspiel der diesjährigen Sommer-Vorbereitung mit 5:3 gewonnen. Gegen die Yokohama F. Marinos kamen die Skyblues in Tokio nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand zurück.

Im Rahmen der Vorbereitungstour in Fernost bestritt Manchester City im Japan National Stadium in Tokio das erste offizielle Testspiel nach der geschichtsträchtigen Triple-Saison. Gegen den amtierenden Meister und aktuellen Tabellenzweiten der J-League, die Yokohama F. Marinos, erwischte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, der von Beginn an unter anderem auf Keeper Ortega, den vom FC Bayern umworbenen Walker sowie Neuzugang Kovacic setzte, einen schwierigen Start.

Ohne seine Stars Haaland, De Bruyne oder Rodri, die alle auf der Bank Platz nahmen, dominierte City zwar die Anfangsminuten, Zählbares sprang bei den Chancen von Grealish (12.) und Palmer (23.) jedoch nicht heraus. Stattdessen offenbarte eines der Prunkstücke der vergangenen Saison, die City-Defensive, immer wieder Schwachstellen.

Stones und Alvarez korrigieren Citys Stolperstart kurz vor der Pause

In Minute 27 schlug Anderson Lopes daraus erstmals Kapital: Der Brasilianer setzte sich stark gegen Akanji durch - Ortega konnte seinen ersten Abschluss zwar noch parieren, im zweiten Versuch war dann aber auch der deutsche Vertreter von Stammkeeper Ederson geschlagen. Als Rechtsverteidiger Matsubara nach einem Querpass von Nagato aus 16 Metern völlig unbedrängt auf 2:0 für Yokohama stellte (37.), schien der Testspielauftakt für die Skyblues immer mehr zu einem Fehlstart zu werden.

Kurz vor der Pause kam immerhin die Offensive der Citizens auf Touren - dank Alvarez. Zunächst hatte der argentinische Weltmeister das Auge für Stones, der aus 14 Metern den Anschlusstreffer besorgte (40.). Nur drei Minuten später profitierte der 23-Jährige von einem Ballverlust von Marinos-Schlussmann Ichimori. Von Phillips' Bein sprang der Ball zu Alvarez, der aus fünf Metern mühelos zum Ausgleich einschob.

Nachdem der holprige Start bis zur Pause immerhin halbwegs korrigiert war, ließ ein nach zehn Wechseln runderneuertes City mit Haaland in der Spitze nach dem Seitenwechsel keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Sieben Minuten waren erst gespielt im zweiten Durchgang, als der Rekordtorjäger der vergangenen Premier-League-Saison das erste Mal zuschlug: Nach einem hohen Ballgewinn steckte Foden durch auf Haaland, der die Kugel mit dem Rücken zum Tor gut verarbeitete und aus zehn Metern im rechten unteren Eck platzierte. Mit der Führung im Rücken hatten die Skyblues die Partie weiter klar im Griff - Rodri konnte den Ball in der Hälfte Yokohamas unbedrängt nach vorne treiben, mit einem präzisen Abschluss mit der Innenseite erhöhte der Spanier aus 16 Metern auf 4:2 (72.).

Inoue bringt Yokohama noch einmal zurück - Haaland hat das letzte Wort

Der Test schien bereits entschieden, da luden die Engländer die Marinos noch einmal ein: Nach einem Abstimmungsproblem zwischen Ortega und Lewis verkürzte der eingewechselte Inoue auf 3:4 (86.). Das letzte Wort hatte aber, wie so oft in der Vorsaison, Haaland. In der Nachspielzeit drückte der Norweger eine flache Hereingabe von Leih-Rückkehrer Joao Cancelo am zweiten Pfosten zum 5:3-Endstand über die Linie (90.+2).

Bereits am Mittwoch (12.30 Uhr) steht für die Skyblues der nächste Test auf dem Programm. Erneut im Japan National Stadium in Tokio treffen die Nordengländer dann auf den FC Bayern. Im Champions-League-Viertelfinale im April hatten sich die Citizens nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel sowie einem 1:1 im Rückspiel gegen den deutschen Rekordmeister durchgesetzt.