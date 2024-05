Yavuzaslan-Nachfolger gefunden: Wattenscheid befödert Pache vom Co- zum Chef-Trainer

Die Trainersuche bei der SG Wattenscheid hat nicht lange gedauert. Eine Woche nach der Bekanntgabe vom Rücktritt des aktuellen Chef-Trainers Engin Yavuzaslan, präsentierte der Regionalliga-Absteiger mit Christopher Pache bereits einen Nachfolger.

Nach einer über weite Strecken ziemlich verkorksten Saison war es in letzter Zeit eigentlich wieder etwas ruhiger um die SG Wattenscheid 09 geworden. Mit 13 Punkten aus den letzten sechs Spielen zogen die 09er den Kopf frühzeitig aus der Schlinge und sicherten sich den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen. Vor rund einer Woche sorgte der Regionalliga-Absteiger dann aber erneut für Schlagzeilen, als bekanntwurde, dass sich Trainer Engin Yavuzaslan und Sportvorstand Hartmut Fahnenstich aufgrund von internen Differenzen nach Saisonende zurückziehen würden.

Auf der Zielgeraden der Saison 2023/24 befand sich Wattenscheid somit wieder auf Trainersuche, die nun allerdings schon wieder für beendet erklärt wurde. Wie die SGW am Freitagnachmittag verkündete, wird die sich im Sommer auftuende Lücke auf dem Trainerstuhl mit einer internen Lösung besetzt. Christopher Pache, bisheriger Co-Trainer neben Yavuzaslan, wird die Nachfolge des scheidenden Coaches zur neuen Saison antreten und die künftige Oberliga-Mannschaft trainieren.

Trainer mit Stallgeruch

Für Pache, der im Winter die Berufung bei seinem Jugendklub als einen "absoluten Lebenstraum" bezeichnete, ergibt sich so der nächste Schritt in seiner noch jungen Trainerkarriere. Der neue Chefanweiser bringt reichlich Stallgeruch mit an die Lohrheide. Pache wohnt nicht weit weg von der Lohrheide in Wattenscheid Höntrop, hat selbst acht Jahre für die 09er gespielt und die ganze Jugend durchlaufen, vor den Spielen die Stadionzeitschrift verteilt und während der Spiele mit seiner Mannschaft am Spielfeldrand als Balljunge gestanden.

"Für die Spieler ist wichtig, dass sie jetzt zumindest wissen, wer in der nächsten Saison auf der Trainerbank die Verantwortung hat, so gibt es für sie und eventuelle Neuzugänge auch wieder eine Perspektive", so Vorstandsmitglied Dennis Helfer. In den letzten beiden Saisonspielen, möchte Wattenscheid nun für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen und in der neuen Spielzeit - unter neuer Führung - dann hoffentlich an die positive Rückrunde anknüpfen.