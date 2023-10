Xhaka erkennt nach Arbeitssieg in Molde neue Qualität

Beim 2:1 bei Molde FK zeigte Bayer 04 zwei unterschiedliche Hälften - der Glanz aus der Bundesliga fehlte. Granit Xhaka erkannte trotzdem eine neue Qualität.

Granit Xhaka gewann mit Leverkusen auch das zweite Spiel in der Europa League - wenn auch knapp. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

In der Bundesliga begeisterte Bayer 04 Leverkusen bislang fast ausnahmslos mit Tempo- und Spaßfußball. Auch in Molde schien sich dieser Trend nach einem etwas schwerfälligen Beginn durch einen schnellen Doppelschlag durch Jeremie Frimpong und Nathan Tella fortzusetzen. Richtig ins Rollen kam die Werkself auf dem norwegischen Kunstrasen allerdings nicht.

War schon im ersten Durchgang der Fuß nicht dauerhaft auf dem Gaspedal gewesen, schaltete Leverkusen im zweiten noch weiter zurück und brachte so Molde unnötig leicht zurück in die Partie.

Xhaka analysiert knapp, aber treffend

"Gute erste Halbzeit, schlechte zweite Halbzeit", fasste Granit Xhaka bei RTL knapp zusammen. Im ersten Durchgang hätte man "vielleicht noch das dritte Tor machen müssen, dann wäre das Spiel gegessen gewesen" - mehr als eine gute Möglichkeit von Amine Adli sprang aber vor der Pause nicht mehr heraus.

Nach Wiederbeginn war von dem, was Bayer 04 zuletzt so ausgemacht hatte, nichts zu sehen. Kein Tempo im Spiel nach vorne, keine Kreativität. Zudem schlichen sich "ein paar Unkonzentriertheiten" ein, wie Simon Rolfes bemängelte. Die Werkself hatte zunächst Glück, dass Molde die sich bietenden Räume nicht nutzen konnte, zudem einmal der Pfosten rettete und so erst spät der Anschlusstreffer fiel - zu spät für eine Aufholjagd des Underdogs.

Bayer 04 baut im zweiten Durchgang stark ab

"Wir müssen in der zweiten Halbzeit viel mehr Fußball spielen", kritisierte Xhaka sich und seine Mitspieler. Man habe zu wenig den freien Mann gesucht, "zu viele Bälle nach hinten gespielt", das habe es dem Gegner einfacher gemacht, zu pressen. In der Offensive passierte bis auf einen harmloseren Drehschuss von Adam Hlozek sehr wenig. Ungewöhnlich für die zusammen mit dem FC Bayern beste Offensive der Bundesliga (20 Treffer).

Am Ende brachte Bayer 04 das 2:1, das durchaus der Kategorie Arbeitssieg zuzuordnen ist, über die Bühne. Darin erkannte Xhaka dann auch eine neue Qualität: "Eine Spitzenmannschaft zeichnet auch genau das aus: Dass man auch Spiele gewinnt, wo man vielleicht nicht glänzt, wo vielleicht nicht alles schön aussieht." Alles das war in Molde der Fall. "Ich glaube, dass wir da große Fortschritte gemacht haben", so der 31-Jährige, der aber auch betonte, dass man wisse, dass es "so wie in der zweiten Halbzeit nicht reicht".

Diesmal hat es noch gereicht - und so bleibt Leverkusen wettbewerbsübergreifen nicht nur ungeschlagen, sondern hat von neun Pflichtspielen auch acht gewonnen.