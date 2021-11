Xavi voll des Lobes - doch verlängert Dembelé wirklich bei Barça?

Ousmane Dembelé spielt nicht oft, in den Planungen von Xavi jedoch eine große Rolle. Womöglich will der Angreifer Barça aber verlassen.

"Die Gegenspieler hatten Angst vor ihm, er hat die Dynamik des Spiels verändert", sagte Xavi nach dem 0:0 gegen Benfica in der Champions League über einen Spieler, den er auch schon als potenziell weltbesten auf seiner Position adelte.

Xavi hält ganz offenkundig große Stücke auf Ousmane Dembelé, die als Trainer installierte Klublegende will den Franzosen trotz dessen extremer Verletzungsanfälligkeit (erst 49 Minuten in dieser Saison) unbedingt in Barcelona halten. Was aber will der 24-Jährige?

Die Rolle des Schlüsselspielers wurde ihm von Xavi schmackhaft gemacht. Nicht nur die "Marca" berichtet allerdings von stockenden Vertragsverhandlungen, gerade mit dem Berater sei es schwierig. Dembelés derzeitiges Arbeitspapier läuft im Sommer aus, ab Januar dürfte der Flügelstürmer mit anderen Vereinen sprechen.