Xavi schwärmt: Lamine Yamal "trägt" Barça bereits

Der FC Barcelona hat ein echtes Spektakel beim FC Villarreal für sich entschieden und dabei Mentalität bewiesen. Nach dem Spiel war ein erst 16-Jähriger in aller Munde.

2:0, 2:3, 4:3. Diese Spielstände hatte es aus Sicht des FC Barcelona am Sonntagabend beim FC Villarreal gegeben. Natürlich hatte es daher Grund gegeben, um über die Mentalität zu sprechen. Coach Xavi, der wegen einer Sperre auf der Tribüne gesessen hatte, lobte diese. Auch wenn er erklärte, dass seine Mannschaft selbst am "verrücktem" Spiel schuld sei.

Der Fokus lag nach der Leistung in der verbesserungswürdigen Defensive auf der Offensive - genauer gesagt auf einem erst 16-Jährigen: Lamine Yamal.

Zwei Assists gegen Villarreal

Der Angreifer hatte aufgrund Raphinhas Rotsperre zum zweiten Mal in Serie das Startelfmandat erhalten und bedankte sich mit einer starken Leistung. Yamal bereitete Gavis Führungstreffer mit einer maßgenauen Flanke vor und leitete Robert Lewandowskis entscheidenden Abstauber mit einem Schuss an den Pfosten ein. Auch sonst überzeugte der Flügelflitzer, der ein weiteres Mal das Aluminium getroffen hatte.

Dementsprechend fiel Xavis Fazit aus. "Lamine Yamal ist erst 16 Jahre alt, aber das glaubt keiner", wird der Trainer von "Marca" zitiert. "Er hat die Mannschaft, Barça!, getragen." Dabei hatte Yamal gerade erst sein viertes Pflichtspiel für die Blaugrana absolviert.

Erstmals hatte Yamal mit gerade einmal 15 für die Katalanen ein Pflichtspiel absolviert. Nun mit 16, wird er von Vereinslegende Xavi schon als "Stammspieler" bezeichnet. Und zwar nicht "aus einer Laune heraus". Schon jetzt habe Xavi dementsprechend "hohe Erwartungen" an seinen Schützling und schwärmt. "Seine Entscheidungen sind fast immer die richtigen. Er ist bereits außergewöhnlich." Wenig überraschend wolle Xavi, "dass Yamal bleibt. Er habe "noch nichts darüber gesagt, was er tun wird". Aber, so Xavi: "Er kann eine Ära prägen."

Yamal verspürt "keine Angst"

Jemand wie Xavi, einst selbst als Teenager von den Katalanen ins kalte Wasser geworfen und Teamkollege der weiteren Klublegende Lionel Messi, muss es wissen. Yamal selbst verspürt ob der Erwartungshaltung keinen Druck und erklärte: "Ich habe keine Angst."