Xabi Alonso zwischen "Traumsaison" und "deutschem Bier"

53 Pflichtspiele, eine Bundesliga-Saison ohne Niederlage samt Meistertitel, nur eine Pleite überhaupt und nun der Gewinn des DFB-Pokals: Xabi Alonso hat aus Bayer 04 Leverkusen einen Gewinner geformt - und gönnt sich nun etwas.

Das klare wie absolut verdiente 0:3 im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo vom Mittwoch hatte ihn noch beschäftigt. Das gab Xabi Alonso am Samstagabend kurz nach dem knapp mit 1:0 gewonnen DFB-Pokal-Endspiel gegen Zweitligist Kaiserslautern offen im Gespräch mit Sky zu. "Es gab noch diesen Schmerz", sagte der Spanier und zeigte auf eine Stelle an seinem Körper.

Doch "großer Teamspirit" habe aus der Europa-Enttäuschung beim Duell mit den Roten Teufeln Zuversicht, eine positive Ausstrahlung und eben diesen zweiten Titelgewinn nach der Bundesliga-Meisterschaft geformt.

"Wir waren die ganze Saison eine große Mannschaft mit großer Energie, das haben wir heute auch wieder gezeigt", zeigte sich Xabi Alonso stolz. "Es war eine Traumsaison."

"Wir denken nicht an die neue Saison - morgen vielleicht"

Der Stolz fiel dabei so groß aus, dass der 42-Jährige seine Schützlinge schlicht über den grünen Klee lobte. Vor dem ARD-Mikrofon sagte der Bayer-Coach: "Wir haben eine große Mannschaftsleistung mit einem Mann weniger gezeigt, waren sehr diszipliniert. Die Mannschaft war bereit, mit zehn Mann zu kämpfen - und das hat sie super gemacht." Und am Ende sei dies "für alle hier - für die Fans, für die Spieler, für den Verein - ein großer Erfolg, in dieser Saison doppelt zu gewinnen. Wir werden uns immer daran erinnern in der Zukunft."

Ob diese Saison überhaupt noch zu toppen sei, wurde Xabi Alonso in diesem Zuge auch noch gefragt. Offen und ehrlich gestand der Weltmeister und zweimalige Europameister ein: "Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, um (diese Erfolge; Anm. d. Red.) akzeptieren und verarbeiten zu können, was das für eine Saison war. Was wir alles erlebt haben und jetzt hier am letzten Tag feiern zu können, das ist etwas Spezielles."

Dafür sei eine Pause und Abstand notwendig, stellte Xabi Alonso klar. "Jetzt brauchen wir alle Urlaub, wir denken deswegen nicht an die neue Saison - morgen vielleicht. Aber erst einmal wird gefeiert." Nur mit was? Spanischem Wein vielleicht? Mitnichten! Xabi Alonsos klare Ansage: "Heute Abend trinke ich deutsches Bier."

