Xabi Alonso vs. Mourinho - ein Duell zwischen Emotion und Kontrolle

Es ist das Halbfinal-Hinspiel zwischen der AS Rom und Bayer 04 Leverkusen. Aber auf den Trainerbänken ist es auch das Aufeinandertreffen zweier großer Persönlichkeiten des Weltfußballs: José Mourinho und Xabi Alonso. Ein Duell zwischen Emotion und Kontrolle.

Aus Rom berichtet Stephan von Nocks

Der eine hat als Trainer extrem viele Titel gewonnen, der andere als Spieler fast alle. José Mourinho und Xabi Alonso sind zwei Protagonisten des Weltfußballs. Und so wird am Donnerstag zwangsläufig der Fokus auf diesen beiden Persönlichkeiten liegen. Auf diesem Duell der beiden Trainer, das eines wird zwischen Emotion und Kontrolle.

Gerade "The Special One" steht für seine hohe Impulsivität. Der 60-Jährige heizt regelmäßig das Publikum im Stadio Olimpico in Rom an, ist in dieser Serie-A-Saison auch schon mehrmals mit Schiedsrichtern angeeckt - Platzverweise inklusive. Es kann also heiß zugehen. Wie zum Beispiel beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam, als die Römer in einem turbulenten Spiel inklusive zweier Platzverweise das Aus noch mit einem 4:1 nach Verlängerung abwehrten.

Bei Bayer ist man auf diese Facette Mourinhos vorbreitet. "Die Stimmung wird im Stadion dementsprechend hitzig ein. Rom wird versuchen, den Spielfluss zu stören und die Zuschauer mitzunehmen", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes. "Umso wichtiger wird es sein, dass wir ruhig bleiben und unser Ding durchziehen."

Mourinho? "Seine Verbindung mit den Fans in Rom ist sehr speziell"

Auch Xabi Alonso weiß um dieses besondere Band zwischen "Mou" und dem Publikum, das auch schon zu ihren gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid bestand. "Seine Verbindung mit den Fans in Rom ist sehr speziell", sagt Xabi Alonso. "Das habe ich auch in meiner Zeit in Madrid so wahrgenommen."

Auch in Rom füllt Mourinho die Rolle des Anheizers aus. Manchmal auch gerne die des Rüpels und Provokateurs. Aber auch Xabi Alonso verlässt am Spielfeldrand immer wieder einmal die Linie der Sachlichkeit. Rolfes sagt: "Xabi kann auch emotional in der Caching-Zone sein. Das gehört dazu."

In der Europa League drohte dem Basken deshalb aufgrund von zwei Gelben Karten (die vor den Halbfinalspielen gestrichen wurden) im Viertelfinale noch eine Sperre. Und auch in der Liga sah der durchaus impulsive Spanier schon dreimal Gelb und müsste bei der nächsten Verwarnung seinen Job beim nächsten Spiel ruhen lassen.

Emotionen an der Seitenlinie, Ruhe und Kontrolle auf dem Feld

Im Olimpico kommt es nun zum ersten von zwei heißen Duellen an der Seitenlinie. Doch so aufbrausend beziehungsweise provozierend beide Trainer während der 90 Minuten sein können, so kontrolliert lassen sie ihre Mannschaften agieren.

"Obwohl er Portugiese ist, ist er sehr italienisch in seiner Spielweise", urteilt Rolfes über Mourinho. "Von daher passt er nach Italien. Und so tritt Rom auch auf: clever, defensiv stark, gut organisiert. Diese DNA haben ja alle Mannschaften von José Mourinho. Und die hat auch AS Rom."

Ich habe von ihm gelernt, ein Leader zu sein. Xabi Alonso über seinen ehemaligen Trainer José Mourinho

Obwohl der Ansatz von Xabi Aonso ein offensiverer ist, steht auch für ihn die Spielkontrolle ganz oben auf der Agenda. Auch wenn er sie mit seiner Mannschaft auf eine andere Art und Weise ausüben möchte als sein einstiger Lehrmeister, der Vater des Ergebnisfussballs, unter dem Xabi Alonso von 2010 bis 2013 bei Real Madrid spielte.

Natürlich hat sich der Spanier etwas von dem Portugiesen abgeschaut. "Ich habe von ihm gelernt, ein Leader zu sein. Wie man eine Mannschaft überzeugt, für ein gemeinsames Ziel zu kämpfen. Darin ist José sehr gut", erklärt der 41-Jährige zu seinem ehemaligen Coach. Angesichts der vielen Top-Trainer, unter denen der Profi Xabi Alonso arbeiten durfte, wird es bei dem Duell der emotionalen Kontrollfreaks zu keinem Vergleich zwischen Original und Kopie kommen. Im Gegenteil.

"Es wird spannend"

Trifft auf seinen ehemaligen Mentor, von dem er laut eigener Aussage viel gelernt hat: Xabi Alonso. IMAGO/Treese

"Xabi hat ja viele große Trainer gehabt. Auch Pep Guardiola, der eine andere Philosophie als Mourinho hat", erklärt Rolfes, der deutliche Unterschiede erwartet. "Natürlich nimmt man als Spieler von jedem Trainer etwas mit, kuckt sich etwas ab. Aber man denkt sich auch bei jedem Trainer, den man hat: Manche Sachen würde ich anders machen."

Nicht nur deshalb möchte der Geschäftsführer mit Blick auf die beiden Halbfinalspiele gegen Rom das Duell zwischen Mourinho, "The Special One", und Xabi Alonso, dem Gentleman, nicht überhöhen. "Natürlich ist der Trainer auch wichtig, aber die Spiele müssen es am Ende umsetzen und agieren. Ich würde es nicht zu sehr auf die Trainer fokussieren. Wir haben unsere DNA mit Xabi , die Roma genauso mit Mourinho."

Welcher Ansatz sich am Ende durchsetzen wird? "Es wird spannend bei der unterschiedlichen Ausrichtung der beiden Mannschaften", sagt Rolfes und fügt an: "Mit unseren Qualitäten können wir auch der Roma wehtun." Zumindest wenn Mourinho im Duell der Taktiker nicht das entsprechende Gegenmittel parat hat.