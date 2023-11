Xabi Alonso sieht Kovar auf Augenhöhe - Warum Hradecky die Nummer 1 bleibt

Im Europa-League-Spiel bei Qarabag Agdam steht erneut Matej Kovar im Leverkusener Tor. Trainer Xabi Alonso erklärt, dass der Status von Lukas Hradecky als Nummer 1 in der Liga nicht festgeschrieben sei.

Normalerweise sind die Rollen in einem Torhüterteam fest verteilt. Irgendwann legt sich der Trainer auf eine Nummer 1 fest. Die Nummer 2 muss dann warten oder erhält im Idealfall die Rolle als Pokal-Torhüter übertragen. Auch um zu dokumentieren, dass sich der Ersatzmann leistungstechnisch nicht weit von der Nummer 1 entfernt bewegt.

"Gesunder Konkurrenzkampf im Tor"

Letztere Konstellation herrschte bislang in Leverkusen vor, wobei Xabi Alonso bislang nie verriet, ob Ersatztorhüter Matej Kovar als Cup-Keeper zum Einsatz kommen würde. Darüber schwieg sich der Baske vor Kovars drei Einsätzen in der Europa League genauso aus wie jüngst im DFB-Pokal.

Am Mittwoch jedoch kündigte er Kovars Einsatz für das Europa-League-Spiel in Baku gegen Qarabag Agdam öffentlich an. Durfte man dies als Nuance getrost noch beiseite wischen, so galt das für Xabi Alonso Ausführungen über Kovar und die Konkurrenzsituation im Tor allerdings nicht mehr. Heizte er damit das Duell zwischen Kovar und Hradecky doch durchaus an.

"Bislang hat es Matej sehr gut gemacht, auch im DFB-Pokal. Wir sind zufrieden mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Ehrgeiz, auch wie er Lukas unterstützt, wenn er auf der Bank sitzt. Wir wussten, als er kam, dass er gute Qualitäten hat und immer bereit ist. Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf im Tor", verteilte der Trainer erst ein Lob an den Manchester United gekommenen Tschechen, um diesen danach sogar als mögliche Nummer 1 in der Bundesliga ins Spiel zu bringen.

Alonso bringt Kovar als Nummer 1 ins Spiel

"Bis jetzt hat Matej in der Europa League und im Pokal gespielt, Lukas in der Bundesliga. Aber das ist nicht festgeschrieben, das kann sich auch ändern", erklärte der Baske überraschend offen. Eine bemerkenswerte Aussage für diese sensible Position. Eine Aussage, die in erster Linie eine Anerkennung für Kovars Leistungen darstellen sollte, aber eben nicht nur das.

Vielmehr gefällt die aktuelle Konstellation bei den Torhütern Xabi Alonso. Entspricht sie doch seiner Vorstellung vom Leistungsdenken in einer echten Spitzenmannschaft. Damit in einer solchen jeder Profi sein Maximum abrufen kann, ist Konkurrenzkampf unabdingbar.

"Ich bin ganz ruhig, was die Torhütersituation betrifft. Bis jetzt haben wir entschieden, dass Lukas in der Bundesliga spielt. Er hat es gut gemacht. Letzte Woche ist ihm ein Fehler unterlaufen, aber er hat in vielen Spiele sehr wichtige Paraden gezeigt wie in Wolfsburg. Ich vertraue ihm, aber auch Matej. Beide sind auf einem guten Niveau", sagt Xabi Alonso und lässt seine waagrecht gehaltenen Handflächen sich auf einer Höhe einpendeln.

Hradecky wichtig für Leverkusen

Das Signal des Trainers ist klar: Der Baske sieht Kovar auf Augenhöhe mit dem Kapitän. Und dennoch wird Hradecky auch künftig in der Bundesliga für Bayer 04 zwischen den Pfosten stehen. Daran lässt auch Geschäftsführer Simon Rolfes keinen Zweifel aufkommen. "Es ist ja so, dass es beide Keeper einfach gut machen", erklärt der 41-Jährige, "und Lukas macht es ja richtig gut. Da ändert auch der eine Fehler am Wochenende nichts daran, dass er eine richtig gute Saison spielt."

Zwar sagt der Manager auch, "dass wir beiden Keepern auch zutrauen in allen Wettbewerben zu spielen, weil sie gute Leistungen gebracht haben", doch dann unterstreicht er die Bedeutung Hradeckys für das Team. "Aber Lukas ist ein ganz wichtiger Mann in unserer Mannschaft, Kapitän, Integrationsfigur, das macht er hervorragend. Auch im Konkurrenzkampf macht er es topp. Sie sind ein sehr, sehr gutes Team."

Kovar ist die Nummer 1b

Und selbst als er über das Duell um den Platz im Bundesligator spricht, endet seine Aussage mit einem Lob für Hradecky: "Wir haben ja gesagt: Wir wollen Konkurrenzkampf, aber trotzdem auch Teamspirit. Das lebt Lukas wirklich hervorragend vor."

Worte, die zum einen die Situation einordnen, aber auch dazu gedacht waren, keine Baustelle zu öffnen mit dem Tenor: Xabi Alonso stellt Hradecky infrage. Dies war gewiss nicht die Absicht des Basken. Doch dass er eine solche Aussage vier Tage nach dem erstem Patzer Hradeckys in dieser Saison tätigt, lässt aufhorchen.

Schließlich hat der finnische Nationaltorhüter in diesem Kalenderjahr Leistungen auf konstant gutem Niveau abgeliefert. Doch seit Mittwoch ist nun klar, dass Bayer 04 keine Nummer 2 mehr hat, sondern mit Matej Kovar eine 1b - und damit anders als in den Vorjahren einen echten Herausforderer für Lukas Hradecky. Und so werden jetzt nach Xabi Alonsos Worten beide Torhüter unter noch genauerer Beobachtung stehen. Schon ab Donnerstagabend bei Kovars erstem Spiel als neue Nummer 1b in Baku.