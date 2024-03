Xabi Alonso betont die Reife seiner Elf: "Habe keinen Joystick auf der Bank"

Auch wenn es zuletzt ab und an im Spiel von Bayer 04 etwas hakte, gestaltete die Werkself alle Begegnungen vom Ergebnis her positiv. Trainer Xabi Alonso macht dafür die nötige Geduld und Reife seines Teams verantwortlich.

Xabi Alonso hat großes Vertrauen in die Eigeninitiative seines Teams. IMAGO/Beautiful Sports

Natürlich konnte man nach den jüngsten Partien der Werkself das eine oder andere bemängeln. Die erschreckend schwache erste Hälfte beim Achtelfinal-Hinspiel bei Qarabag Agdam in der Europa League, als das Team von Xabi Alonso von einer Verlegenheit in die andere stürzte. Die Probleme des Tabellenführers der Bundesliga, zuletzt zweimal in der Liga in Köln und gegen Wolfsburg trotz jeweils mehr als einer Stunde Überzahl gegen einen tief stehenden Gegner sich genügend Chancen zu erspielen.

Doch genauso bemerkenswert ist, wie die Mannschaft gerade gegen Wolfsburg mit diesen schwierigen Spielphasen umging. Nämlich beeindruckend reif.

Von Nervosität keine Spur

So wurde die Werkself am Sonntag trotz der nur knappen 1:0-Führung nie nervös, verfiel nicht in Hektik. Vielmehr zog sie ihr Spiel auch ohne die Bestätigung durch zahlreiche Torchancen einfach weiter durch, bis dann ein später, aber eben auch genialer Moment von Vorlagengeber Exequiel Palacios und Vollstrecker Florian Wirtz das 2:0 und damit die späte Entscheidung brachte.

Wie die Mannschaft solche längere zähe Spielphasen meistert, stellt genauso ein Qualitätsmerkmal dar wie die unwiderstehliche Spielkunst, die Wirtz und Co. an guten Tagen demonstrieren. Und genau diese Fähigkeit, die Ruhe zu bewahren, auch wenn das eigene Spiel nicht wie am Schnürchen läuft, gefällt auch Xabi Alonso.

Wobei der Trainer betont, dass diese Ruhe und Geduld von seinen Spielern entwickelt wird. "Viel kommt von der Mannschaft. Wir haben eine klare Idee, wenn wir mit Geduld und Kontrolle spielen, zeigen wir eine bessere Leistung und erzielen bessere Ergebnisse. Das ist die Tendenz in dieser Saison, besonders hier zuhause."

"Sie spüren, wann sie schnell spielen müssen"

Diesen klaren Ansatz hat zwar Xabi Alonso vermittelt. Doch der Baske betont die Bedeutung der Umsetzung auf dem Platz. Und dabei attestiert er seinen Profis eine hohe Reife: "Normalerweise spielen wir so. Wir versuchen das. Sie spüren, wann sie dann schnell spielen müssen. Ich habe keinen Joystick auf der Bank, um zu entscheiden. Sie müssen entscheiden. Und wenn sie gut entscheiden, spielen wir auch besser."

Diese Geduld und dieses strategische Taktgefühl ist auch am Donnerstag gegen Qarabag Agdam gefragt, wenn Bayer 04 nach dem 2:2 im Hinspiel in Baku um den Einzug ins Viertelfinale spielt.

Gute Erinnerungen an die Gruppenphase

Dabei zieht der Tabellenführer aus dem grandiosen 5:1-Sieg im Heimspiel in der Gruppenphase gegen den Meister Aserbaidschans Zuversicht, ohne überheblich zu werden. "Wir wissen, was für ein Spiel wir in der Gruppenphase hier gegen Qarabag gemacht haben. Aber die K.-o.-Phase ist nochmal etwas anderes", sagt folglich Granit Xhaka.

Und so fordert der Mittelfeld-Stratege: "Deswegen cool bleiben, konzentriert bleiben und eine Runde weiterkommen." Setzt der Schweizer mit seinen Kollegen die ersten beiden Vorgaben um, wird Xabi Alonso gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, nach einem Joystick auf der Trainerbank zu suchen.